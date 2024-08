Wetter in NRW wird zur „Achterbahnfahrt“ – Experte kann es selbst kaum fassen

Endlich ist der Sommer zurück in NRW – zumindest durften wir uns endlich mal ein paar Tage am Stück über sonniges Wetter freuen. Und das wurde auch höchste Zeit! Schließlich beginnt der meteorologische Herbst bereits in wenigen Tagen – genauer gesagt am Sonntag, dem 1. September.

Doch auf den letzten Metern kommt nochmal ein bisschen Unruhe ins Wetter in NRW. Diplom-Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net“ spricht sogar von einer „Achterbahnfahrt“. Was kommt denn da auf uns zu?

Wetter in NRW: „Achterbahnfahrt“ steht bevor

Im Feedback seiner Zuschauer las Dominik Jung zuletzt häufiger, er würde „den Sommer herbeireden“ – und das offenbar mit Erfolg. Schließlich dürfte der August 2024 in den Top 5 der wärmsten August-Monate seit 1881 landen. „Da hab ich wohl wirklich interessante Fähigkeiten, die ich noch gar nicht kannte“, scherzt der Experte.

Aber zurück zu den faktischen Wetter-Daten. Jung zeigt ein Diagramm mit den zu erwartenden Temperaturen und Niederschlagsmengen der kommenden Tage – und prognostiziert „eine kleine Achterbahnfahrt bis Anfang September“.

Die Temperaturen gehen rauf und runter, womöglich regnet es urplötzlich noch einmal kräftig – so wirklich konstant einpendeln, will sich das Wetter in NRW offenbar nicht. Das liegt daran, dass zwar das Hoch „Otto“ auf Deutschland zusteuert, aber kurz zuvor mogelt sich noch eine Kaltfront dazwischen. Und deren Folgen sind bereits in der Nacht auf Mittwoch (21. August) zu spüren.

Abkühlung, Hitzewelle – und wieder Abkühlung!

Leichter Regen und Temperaturen, die nur knapp die 10-Grad-Marke knacken? Puh, so frisch war es nachts schon länger nicht mehr. Am Mittwoch (21. August) selbst ist es dann mit rund 20 Grad gefühlt schon fast vorbei mit der Sommerwärme. Doch da schlägt nun die Stunde des bereits erwähnten Hochs „Otto“, das NRW Tag für Tag etwas mehr aufwärmt.

Am Samstag (24. August) sind dann wieder rund 28 Grad drin – allerdings auch begleitet von potenziellen Schauern und Gewittern, die wieder direkt für Abkühlung sorgen. Am Sonntag (25. August) sind dann schon wieder nur noch maximal 20 Grad drin.

Ein ständiges Auf und Ab also beim Wetter in NRW. Die Zeiten, in denen man tagelang bei strahlendem Sonnenschein an den See fahren konnte, scheinen für dieses Jahr gezählt zu sein.