Wetter in NRW: Experte schlägt Hände über dem Kopf zusammen – „Da geht’s richtig rund“

Zum Ende des Monats hat das Wetter in NRW noch einmal richtig Fahrt aufgenommen. Mitte der Woche hat das Thermometer noch einmal die 30-Grad-Marke geknackt, bevor es am Freitag (30. August) zunächst einen kleinen Temperatur-Knick nach unten gab.

Doch schon am Wochenende heizt es in NRW wieder mächtig auf. Vor allem am Sonntag (1. September) müssen wir uns wieder auf die ganz große Hitze einstellen. Danach droht das Wetter reichlich ungemütlich zu werden.

Wetter in NRW: Üble Aussichten trotz Hitze

Am Freitag war es in NRW erst einmal vorbei mit Sonne pur. In vielen Teilen des Landes kam der ein oder andere Schauer herunter. Ab Samstag soll es dann vorübergehend trocken bleiben, bevor es zu Wochenbeginn ordentlich abgehen könnte.

Schon in der Nacht auf Montag ziehen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) die ersten Schauer und Gewitter von Westen her auf. Im Tagesverlauf drohen dann sogar Gewitter mit Starkregen. „Da geht’s richtig rund“, fürchtet Dominik Jung. Laut dem Wetter-Experten muss regional sogar mit Unwettern gerechnet werden: „Mit Starkregen, mit Sturmböen, mit Hagel – das volle Programm.“

Wettervorhersage in NRW – das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Samstag: 23 bis 26 Grad, nachts 14 bis 18 Grad

Sonntag: 28 bis 32 Grad, nachts 18 bis 13 Grad

Montag: 27 bis 30 Grad, nachts 18 bis 13 Grad

Setzt sich die Kaltfront durch?

Danach bewegen wir uns langsam ins Ungewisse. Laut Dominik Jung („wetter.net„) steuert eine Kaltfront aus Nordwest auf Deutschland zu. Doch ob sie die warmen Luftmassen verdrängen kann, die sich über der Republik breitgemacht haben, ist noch unklar.

Fest steht: So heiß wie am Wochenende wird es nicht ewig bleiben. Wann genau die Temperaturen in NRW wieder absacken, kann aber Ende August noch nicht seriös vorausgesagt werden.