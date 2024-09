Wetter in NRW: Experte frustriert – „Wird nix mit goldener Oktober“

Nach einem verlängerten Sommer beginnt endlich der Herbst und es kühlt deutlich ab. Jedoch fällt das Wetter in NRW nicht so aus, wie man es sich für den Herbst eigentlich wünscht, wie Wetterexperte Dominik Jung berichtet.

Am Samstag (28. September) muss man beim Wetter in NRW mit einer deutlichen Abkühlung rechnen. Wer es bisher nicht gemacht hat, sollte besser seine Sommerklamotten wegpacken, denn es sollen nur 13 Grad werden. Auch die Sonne versteckt sich und es wird ein bewölkter Tag mit teilweise leichten Regenschauern.

Wetter in NRW: Man sollte den Sonntag besser ausnutzen

Jedoch kann man sich beim Wetter in NRW auf den Sonntag (29. September) freuen, denn es wird ein schöner Herbsttag mit viel Sonnenschein, der mit 15 Grad sogar etwas wärmer ausfallen soll. Man sollte sich jedoch nicht zu früh über die Sonne freuen.

Wie Diplom-Meteorologe Dominik Jung berichtet, sollte man den freundlichen Sonntag beim Wetter in NRW „ausnutzen, denn am Montag ist schon wieder Schluss mit lustig.“ Am Montag (30. September) prognostiziert er nämlich, dass man damit rechnen muss, dass es ein sehr windiger und regnerischer Tag wird.

Dieses wechselhafte Wetter in NRW setzt sich am Dienstag (1. Oktober) fort und wie Jung es ausdrückt, das „wird nix mit goldener Oktober.“ Es soll zwar 14 bis 17 Grad werden, aber man muss ebenfalls mit viel Regen und Wind rechnen.

Tag der deutschen Einheit wird bewölkt

Am Dienstag (2. Oktober) hält sich die Sonne weiterhin versteckt und Wolken dominieren das Wetter in NRW, wie auch am Mittwoch (3. Oktober), dem Tag der Deutschen Einheit. Man kann ebenfalls mit einer leichten Abkühlung auf 12 Grad rechnen.

Ob sich das Wetter in NRW im Oktober noch verbessern wird, bleibt abzuwarten. Der Oktoberstart verspricht jedenfalls kein freundliches Wetter, das man sich eigentlich für den Herbstbeginn gewünscht hat.