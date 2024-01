Wetter in NRW: Schnee und -20 Grad? Experte warnt vor „Voll Winter“

Das Wetter in NRW ist momentan gebietsweise nass, kalt und regnerisch. So richtig genießen kann man das Wetter in NRW momentan nicht. Viele würden sich daher über etwas Sonne oder Schnee freuen.

Unser Wetterexperte Dominik Jung hat zumindest für alle Schnee-Fans gute Nachrichten, aber es könnte dazu auch richtig kalt werden.

Wetter in NRW: Kommt jetzt die eisige Kälte?

Wo bleibt der große Schneefall? Laut Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net“ könnte der in gut einer Woche, also ab Mitte Januar, kommen. Ab Montag (15. Januar) soll sehr feuchte Luft aus Nord-Westen zu uns nach Deutschland strömen und diese könnte in den folgenden Tagen viel Neuschnee bringen.

Dann könnten die Temperaturen laut dem Wetter-Experten nachts auch auf -20 Grad rutschen oder sogar teilweise auch darunter und das wäre dann wirklich „voll Winter“.

Das Wetter in NRW in den nächsten Tagen

Am Sonntag (7. Januar) ist das Wetter in NRW bewölkt bei Temperaturen um die 1 Grad. Die Nacht zum Montag (8. Januar) soll dann „eisig kalt“ werden. Im Westen ist es frostig bei -6 Grad. Es bleibt aber trocken.

Am Montag (8. Januar) soll es kalt, grau und trüb bei -1 Grad werden. Dazu viele Wolken, Nebel und Dunst. Am Dienstag (9. Januar) zeigt sich das Wetter in NRW aber wieder von einer besseren Seite. Es soll nämlich schön sonnig werden bei -1 Grad. Aber aufgepasst, ein eisiger Ostwind sorgt dafür, dass sich die Temperaturen deutlich kälter anfühlen als sie eigentlich sind.

Auch der Mittwoch (10. Januar) bleibt kalt bei sonnigen 1 Grad in NRW. Insgesamt soll es nächste Woche viel mehr Sonnenschein gaben als in den letzten Wochen.

Wetter in NRW: Trend Richtung Wochenende

Der Wetter-Trend in NRW in Richtung Wochenende soll folgendermaßen aussehen. Donnerstag (11. Januar) -4 bis +3 Grad. Freitag (12. Januar) -3 bis +4 Grad und Samstag (13. Januar) -2 bis +5 Grad.