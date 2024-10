Wetter in NRW: Erster Schnee schon im Oktober? Experte spricht Klartext

„Schneeflöckchen, Weißröckchen, wann kommst du geschneit?“, singen bald nicht nur die Kinder auf dem Weg zur Schule, sondern auch bald so mancher Meteorologe. Und was könnte es Romantischeres geben, als einen Schneemann zu bauen und sich danach mit einer Tasse Tee ins Bett zu kuscheln?

Aber Moment mal – es ist doch erst Oktober? Egal! Denn jetzt sprechen die Experten Klartext, wenn es darum geht, ob sich bald alles in die weiße Pracht hüllen könnte. Dabei steht die Frage im Raum: Kann das Wetter in NRW schon jetzt für Schnee sorgen?

Wetter in NRW: Wetter so warm wie selten

Die Geister scheiden sich oft beim Thema Schnee – doch bei einer Sache sind sich viele einige: Schnee im Oktober ist nun wirklich viel zu früh. Doch womöglich hat das Wetter in NRW anderes mit uns vor. So variiert der Schneefall, laut „wetterprognose-wettervorhersage.de“, je nach Höhenlage.

In diesem Jahr wichen die Temperaturwerte jedoch deutlich vom Mittelwert ab. Neben einem Sommer, der als fünftwärmster in die meteorologische Geschichte eingeht, gab es einen warmen und besonders nassen September. Und nachdem die erste Oktoberhälfte ebenfalls überdurchschnittlich warm war, könnte sich in den Folgemonaten eine Periode mit ungewohnt warmer Witterung einstellen. Damit ist ein früher Winterbeginn eher unwahrscheinlich.

Schnee im Oktober? Selten, aber ist schon passiert

Trotzdem gibt es Hoffnung für Schneefans! Bereits 2012 schneite es in Dresden, Leipzig und Stuttgart bis zu 20 cm – ein seltenes Ereignis, aber immerhin. Und auch 2015 fiel schon im Oktober Schnee – diesmal in Münster.

Aber was bedeutet das? Kurz gesagt: Obwohl es im Oktober schon einmal geschneit hat, ist eine Wiederholung sehr unwahrscheinlich. Die ersten Schneefälle sind meist in der zweiten Hälfte des Dezembers zu erwartet. Also abwarten und den Kauf von Schneekleidung erst einmal verschieben.