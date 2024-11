Wetter in NRW rauscht ab – Experte nimmt jede Hoffnung

Erst der große Wintereinbruch, dann plötzlich frühlingshafte Temperaturen und zuletzt mächtiger Wind. Das Wetter in NRW hat in der zweiten Novemberhälfte einiges zu bieten.

Mit Dezemberbeginn wendet sich das Blatt allerdings schon wieder. Wetter-Experte Dominik Jung richtet seinen Blick schon weiter – und muss viele enttäuschen.

Wetter in NRW stürzt ab – vorerst

17 Grad, Sonnenschein und dabei ein Glühwein in der Hand. Am vergangenen Wochenende haben sich die Besucher auf den Weihnachtsmärkten in NRW beinahe wie im falschen Film gefühlt. Schließlich bricht bei T-Shirt-Wetter eher selten die große Heißgetränk-Laune aus. Da lässt der Blick auf das erste Advents-Wochenende die Herzen direkt höher schlagen – doch die Freude ist nur von kurzer Dauer.

So stürzen die Temperaturen zwar nach einem äußerst milden Wochenbeginn Richtung Wochenende wieder in den Keller. Doch nach frostigen Nächten und Tageswerten knapp über dem Gefrierpunkt sollen die Temperaturen am Montag schon wieder in Teilen von NRW in den zweistelligen Bereich klettern.

Wettervorhersage in NRW – das sind die Temperaturen der nächsten Tage

Freitag: 3 bis 7 Grad, nachts -4 bis +1 Grad

Samstag: 3 bis 9 Grad, nachts -4 bis +1 Grad

Sonntag: 3 bis 9 Grad, nachts 0 bis 3 Grad

Wetter-Experte bremst Hoffnungen: „Kein Thema“

Und dieser Trend soll nach Angaben von Dominik Jung („wetter.net„) weiter anhalten. Wer sich mit Beginn des meteorologischen Winters am 1. Dezember auf entsprechende Temperaturen gefreut hat, wird enttäuscht sein. Ein Wintereinbruch in tiefen Lagen bis Mitte Dezember? „Das ist erstmal kein Thema“, spricht der Meteorologe Klartext.

Neuer Schnee sei bis zum 3. Advent auf den Weihnachtsmärkten in NRW nicht zu erwarten. Dafür aber reichlich Regen. Bis Mitte Dezember müssen wir uns auf reichlich wechselhaftes Wetter einstellen. Die Rede ist von bis zu 110 Liter Niederschlag pro Quadratmeter in Teilen des Landes. Ob dabei echte Weihnachtsmarkt-Gefühle aufkommen…?