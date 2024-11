Oberhausen: Irres Spektakel! Ruhrgebiet rätselt über diese Lichter am Himmel

Große Aufregung in der Nacht von Mittwoch (27. November) auf Donnerstag im Ruhrgebiet. Ob Oberhausen, Essen oder Mülheim – überall wunderten sich die Menschen im Pott über ein Phänomen am Himmel.

Leuchtend bunte Farben erhellten den dunklen Nachthimmel und sorgten für reichlich Spekulationen. Handelt es sich etwa wieder um Polarlichter, die bereits Anfang Oktober im Ruhrgebiet zu sehen waren (mehr dazu hier >>>)?

Oberhausen: Polarlichter im Ruhrgebiet?

Es schimmerte grün, dann blau und kurz darauf wieder lila. Das Farbwechsel-Spiel am Himmel sollte die Menschen im Ruhrgebiet am Donnerstagabend entzücken. Sofort brodelte in den sozialen Netzwerken die Gerüchteküche. Von einem Sonnensturm war da die Rede und von Polarlichtern.

++ Duisburg: „Spiegel TV“ filmt im Weißen Riesen – Bilder entsetzen! „Schäme mich“ ++

In einer Oberhausener Facebook-Gruppe spekulierten viele hingegen, dass die Lichter vom Gasometer stammen. Doch der leuchtet nachts ausschließlich blau. Woher also die anderen Farben? Die Antwort lieferte am späten Mittwoch das Metronom Theater Oberhausen: „Wir sind es!“

Das Metronom Theater beleuchtet den Himmel über dem Ruhrgebiet. Foto: Chantelle Stachon

Metronom-Theater feiert Premiere

Nach langer Schließzeit feiert das Musical-Theater in der Oberhausener Neuen Mitte am Sonntag (30. November) seine Wiedereröffnung. Die Premiere nach dem jahrelangen „Dornröschenschlaf“ des Metronom erfolgt mit dem Klassiker „Der Geist der Weihnacht“ (bis 29. Dezember) – in der Hauptrolle Marie Wegener aus Duisburg, DSDS-Siegerin aus dem Jahr 2018.

Mehr Themen:

Vor der Neueröffnung hat das Metronom Skybeamer aufgebaut, um Aufmerksamkeit für das neue Musical zu generieren – mit Erfolg! Das halbe Ruhrgebiet sprach in den letzten Tagen darüber, um was für Lichter es sich da am Himmel handelt. Jetzt ist es klar und das Metronom lädt alle ein, sich das Schauspiel aus der Nähe anzuschauen: „Ihr wollt mehr über unsere Dachbeleuchtung wissen? Am 30.11. öffnen wir unsere Tore. Kommt vorbei.“

Nach „Der Geist der Weihnacht“ hat der neue Veranstalter („Semmel Concerts Entertainment“) bereits mehrere Musicals angekündigt, darunter „Die Zauberflöte“, „Elisabeth“ und „Grease“.