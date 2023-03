Wetter in NRW: Schnee-Wirbel nimmt kein Ende – Chaos auf Autobahnen

Das Wetter in NRW bringt noch immer keinen Frühling – im Gegenteil! Das Wetter hierzulande wird auch in den kommenden Tagen weiter ungemütlich und dazu auch noch gefährlich.

Wetter in NRW: Schnee sorgt für Chaos auf A45

Nicht nur Frühlingsfans müssen in den nächsten Tagen stark sein, auch Autofahrer sind durch das Wetter in NRW belastet. So kam es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (15. März) erneut zu Schnee in Teilen von NRW, der auch direkt den Verkehr auf der A45 bei Siegen lahm legte.

Der daraus entstehende stockende Verkehr sorgte deshalb am Mittwochmorgen für Verzögerungen von rund einer Stunde in beide Richtungen der Fahrbahn. Laut dem Landesbetrieb Straßen.NRW bestand die Gefahr, dass Straßen blockiert werden könnten. Die Autobahnmeisterei arbeitet daran, den Schnee zu räumen.

+++ Tierheim in NRW: Hund in schlimmster Stunde abgegeben – „Möchte nur geliebt werden“ +++

Wetter in NRW bleibt ungemütlich

Nachdem es am Mittwochvormittag auch in anderen Teilen von NRW zu Schneeschauern und Glätte kam, soll der restliche Tag bewölkt bleiben. Laut einer Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist im Flachland mit Regen und Schneeregen – möglicherweise sogar auch mit Schnee zu rechnen. Vor allem im Bergland soll es schneien und auch glatt werden. Die Temperaturen liegen dabei zwischen fünf und zehn Grad.

Mehr aktuelle Themen aus der Region:

Die Nacht zu Donnerstag (16. März) bleibt grundsätzlich trocken, trotzdem kann es vereinzelt zu Glätte kommen. Der Donnerstag bleibt am Tag über ähnlich grau wie der Vortag, im Nordwesten von NRW kann es zu Regen kommen. Immerhin wird es mit Temperaturen zwischen neun und 13 Grad wärmer – am Freitag (17. März) geht das Wetter in NRW mit Temperaturen von 14 bis maximal 18 Grad noch einmal einen großen Schritt Richtung Frühling. Leider lässt die Sonne weiterhin auf sich warten, stattdessen sagt der DWD erneut Wolken und vereinzelt Regen vorraus.