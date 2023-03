Tierheim in NRW: Hund in schlimmster Stunde abgegeben – „Möchte nur geliebt werden“

In den Tierheimen in NRW stranden immer wieder verlassene Tiere, die nicht mehr in ihrem geliebten Zuhause bleiben können oder dürfen. So geht es auch Hündin Clara, die schwer krank in das Tierheim Köln-Zollstock kam.

Der 17-jährigen Hunde-Oma bleibt nicht mehr viel Zeit – das Tierheim in NRW hat deshalb fieberhaft eine neue Bleibe für das Tier gesucht, damit sie nicht in der Einrichtung sterben muss.

Tierheim in NRW teilt trauriges Schicksal – „Clara soll nicht bei uns sterben“

Am Wochenende veröffentlichte das Tierheim Köln-Zollstock das Schicksal von Hündin Clara, die ein paar Tage zuvor dort abgegeben wurde. „Sie hat diverse Tumore, die inoperabel sind. Unsere Tierärzte geben Clara nicht mehr allzu viel Zeit“, so die traurigen Worte auf Facebook.

Da es dem Vierbeiner aber den Umständen entsprechend gut gehe, wäre es keine Option, das Leben von Clara vorzeitig zu beenden. „Wir wollen nicht, dass ihr Leben wenige Tage nach ihrer Abgabe bei uns endet, nur weil sie nie wieder gesund wird“, stellen die Tierheim-Mitarbeiter in dem Beitrag klar.

Doch in dem Tierheim soll die Hündin auch nicht bleiben, das steht fest: „Clara soll noch ein paar schöne Wochen oder sogar Monate haben, eine Zeit voller Fürsorge und Liebe, bevor sie ihre letzte Reise antritt.“ Ein Tierheim soll schließlich eine Zwischenstation und keine Endstation sein. Deshalb suchen die Mitarbeiter dringend eine liebevolle Pflegestelle für die kranke Clara.

Tierheim in NRW: Happy End für Clara!

Auf Facebook sorgt der Post zu Clara für viel Anteilnahme, viele Tierfreunde sprechen ihr Beileid oder ihren guten Wünsche für die Hündin aus. „Mir laufen die Tränen, wenn ich Clara so sehe und ihre traurige Geschichte lese. Wenn ich nur könnte, wenn ich nur die Möglichkeit hätte…Sie möchte doch nur geliebt werden, uns lieben und in ihren schwersten Stunden nicht alleine sein. Danke, dass ihr für sie kämpft!“, kommentiert zum Beispiel ein Mann.

Und tatsächlich hat das Tierheim in NRW kurz darauf eine erleichternde Nachricht zu verkünden: Clara hat eine Pflegestelle gefunden! Bereits einen Tag später konnte die Hündin zu zwei „großartigen Menschen“ ziehen, die ihr eine letzte schöne Zeit bereiten wollen, wie das Tierheim Köln-Zollstock ebenfalls auf Facebook schreibt.