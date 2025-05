Dramatische Kanzler-Enthüllung bei Markus Lanz: „Es liefen Wetten“

Es waren dramatische Stunden, die Deutschland wohl noch länger beschäftigen werden. Zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte der Bundesrepublik schaffte es ein Kanzlerkandidat nicht, die die vorgegebene Mehrheit der Stimmen im ersten Wahlgang zu bekommen. Eine herbe Schlappe für CDU-Kandidat Friedrich Merz, der den zweiten Wahlgang brauchte, um endlich die erforderlichen Stimmen für sich zu gewinnen. Ein Thema, das natürlich auch Markus Lanz und seine Gäste am Dienstagabend (6. Mai 2025) im ZDF beschäftigte.

Zu Gast war unter anderem Journalistin Kristina Dunz. Sie war in diesen historischen Stunden im Bundestag dabei. Und wurde auch direkt zu Beginn der Sendung von Markus Lanz zitiert.

Kanzler-Insides bei Markus Lanz

„Dann eine Frau, die heute dabei war im Bundestag, als sich, so beschreibt sie das, eine richtige Schockstarre über das Plenum legte. Plötzlich, sagt sie, war es absolut leise, plötzlich hat da keiner mehr irgendwas gesagt“, so Lanz.

Doch hatte die Situation wirklich niemand vorher geahnt? Schwierig zu sagen. Kristina Dunz zumindest hatte nicht den Eindruck, dass die Union auf eine solche Situation vorbereitet schien. So schildert die erfahrene Journalistin, dass noch am selben Tag Justiziare befragt wurden, ob eine Fristverkürzung zum zweiten Wahlgang hin möglich sei. „Dann hat es ja auch ziemlich lange gedauert. Der erste Wahlgang war um 10.01 Uhr durch, und der zweite Wahlgang fing um 15.15 Uhr an. Insofern drängte sich der Eindruck auf, dass die Union, Herr Merz, Herr Spahn, Herr Linnemann, keinen Plan B hatten“, resümierte Dunz.

Noch spannender: „Ich habe auch mit Leuten davor gesprochen, (…), da hieß es, es liefen Wetten, es gehe in einen zweiten Wahlgang.“ Innerhalb der Koalitionäre, konkretisierte Dunz. Sie und ihre Kollegen vom RND hätten für den gestrigen Tag zwei Varianten vorbereitet. Eine für den Fall, dass Merz gewählt würde, und eine für den eingetretenen Fall. Und das, so Dunz, „macht man nur, wenn man eine Stimmung spürt, da kann was schief gehen.“