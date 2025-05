Wetter in NRW: Erst Gewitter und Frost – was dann passiert, ist kaum zu glauben

Das ist es dann wohl gewesen mit dem Wonnemonat Mai. Nach vergleichsweise warmen und vor allem trockenem Wetter bis zur Mitte des Monats in NRW haben sich die Vorzeichen nun geändert. In der Nacht auf Freitag (23. Mai) sind die Werte in höheren Lagen in NRW tatsächlich sogar wieder unter den Gefrierpunkt gekracht.

Im Tagesverlauf ziehen dann immer wieder Regenfelder über das Land hinweg. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) drohen außerdem einzelne Gewitter mit stürmischen Böen. Auch die nächsten Tage bleiben ungemütlich. Zum Ende des Monats dreht das Wetter in NRW dann richtig auf.

Wetter in NRW: Frost-Schock bei -5,6 Grad!

Die Temperaturen in NRW sind in der Nacht auf Freitag mächtig heruntergerasselt. Den Rekord stellte Arnsberg-Neheim mit minus 5,6 Grad in den frühen Morgenstunden auf. Im Verlauf des Tages kletterten die Werte zwar überall im Land in den zweistelligen Bereich.

++ Mega-Event in Oberhausen-Arena ausgefallen – jetzt platzt Ticket-Inhaber der Kragen ++

Mehr als 15 Grad sind allerdings nicht drin. Auch in den nächsten Tagen ändert sich wenig an der durchwachsenen Wetterlage. Insbesondere am Sonntag (25. Mai) müssen wir dann mit reichlich Regen und nach Prognosen der DWD-Meteorologen vereinzelt auch wieder mit Gewittern rechnen. Dabei gehen die Temperaturen zunächst vorübergehend Richtung 20-Grad-Marke, bevor es zu Beginn der letzten Mai-Woche zunächst wieder kälter wird.

++ Oberhausen: Roland Kaiser bringt Arena zum Beben – Entdeckung im Publikum macht nachdenklich ++

Wer an Christi Himmelfahrt eine große Vatertagsrunde geplant hat, schaut ebenfalls mit gemischten Gefühlen auf das Wetter. Bei 16 Grad ist nach Angaben von Dominik Jung auch dann weiterhin mit Regenfällen zu rechnen. Alles in allem sollen dem Wetter-Experten zufolge in NRW bis Freitag (30. Mai) bis zu 70 Liter Regen fallen.

Nächste Wetter-Wende im Anmarsch

Am Brückentag soll sich die Wetterlage dann langsam wieder stabilisieren. „Der Wind dreht sich“, kündigt Dominik Jung („wetter.net„) an. Damit ströme zum Monatswechsel warme Luft aus dem Süden nach Deutschland.

Mehr Themen:

Und damit kommt die große Wende. Innerhalb von zwei Tagen klettern die Temperaturen um mehr als zehn Grad. Am Sonntag könnte dann sogar die 30-Grad-Marke in NRW geknackt werden. Der Juni startet also den Prognosen zufolge mit dem ganz großen Sommer-Knall.