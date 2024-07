Wetter in NRW: Irre Wende – zum EM-Endspurt dreht die Lage plötzlich ab

Gerade einmal 17 bis 22 Grad, dazu eine graue Suppe am Himmel und immer wieder leichter Regen. Das Wetter in NRW will vom Sommer am Freitag (5. Juli) noch immer nicht viel wissen. Immerhin soll zum Abend hin, wenn Deutschland auf Spanien trifft, weitgehend trocken bleiben.

Extreme Zustände wie beim Public Viewing während des Achtelfinales zwischen Deutschland und Dänemark in Dortmund sind also beim Viertelfinal-Duell der DFB-Elf gegen „La Furia Roja“ (18 Uhr) nicht zu erwarten. Doch schon jetzt kündigt sich eine massive Wetter-Wende in NRW an.

Wetter in NRW: Schon wieder Gewitter!

Zunächst erwartet uns nach Angaben von Kathy Schrey am Wochenende eine Kaltfront, die von Nordwesten über uns hinwegzieht. „Die bringt ordentlich Niederschlag“, prophezeit die Wetter-Expertin. Gerade im Süden der Republik kann es dabei beim Aufeinandertreffen mit warmen Luftmassen zu heftigen Gewittern kommen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet allerdings auch in NRW mit einzelnen Gewittern mit Starkregen, Sturmböen und Hagel. Bleibt nur zu hoffen, dass die Lage beim Spiel zwischen England und der Schweiz in Düsseldorf nicht allzu sehr aus dem Ruder läuft. Nach Samstag soll sich die Lage aber deutlich beruhigen, bevor sich das Blatt im Laufe der zweiten Juli-Woche wendet.

Wettervorhersage in NRW – das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Samstag: 21 bis 25 Grad, nachts 12 bis 7 Grad

Sonntag: 19 bis 22 Grad, nachts 12 bis 8 Grad

Montag: 20 bis 24 Grad, nachts 14 bis 11 Grad

Hochsommer im Anmarsch

So sollen die Temperaturen schon am Dienstag endlich wieder über die 25-Grad-Marke springen. Laut Kathy Schrey („wetter.net„) sollen wir am Freitag (12. Juli) von Hitze regelrecht „geflutet“ werden.

So könnten es an diesem Tag bis zu 30 Grad in Teilen von NRW werden. Der Hochsommer feiert also womöglich kurz vor dem EM-Finale sein großes Comeback. Bleibt nur die Frage, wer sich für den Showdown am 14. Juli in Berlin qualifiziert…