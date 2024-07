Ed Sheeran kündigt Konzert in Düsseldorf an! Jetzt haben alle Fans nur eine Frage

Riesen-Jubel bei Fans von Ed Sheeran. Wie der britische Pop-Sänger am Freitag (5. Juli) mitteilte, kommt er im Rahmen seiner „Mathematics Tour“ für ein Stadion-Konzert nach Düsseldorf!

Bis es so weit ist, müssen sich die Fans in Düsseldorf allerdings noch etwas gedulden. Denn das Konzert von Ed Sheeran findet erst 2025 statt. Tickets kannst du dir aber schon bald sichern.

Ed Sheeran spielt drei Konzerte in Deutschland

Madrid, Rom, Stockholm und Kopenhagen. Die Liste der Städte, die Ed Sheeran 2025 bei seiner Stadion-Tour durch Europa abklappert, ist klangvoll. Den vorläufigen Schlusspunkt der Tour soll das Konzert in der Merkur-Spiel-Arena in Düsseldorf am 5. September 2025 setzen. Zuvor tritt der Sänger auch in Stuttgart (29. Juni) und Hamburg (5. Juli auf). Doch damit nicht genug.

Denn neben den bereits angekündigten Konzerten können sich die Fans auch in anderen Städten einen Auftritt von Ed Sheeran gefasst machen. Anders sind seine Worte („more to follow“) nicht zu deuten. Bleibt die Frage, ob die Fans ihr Idol womöglich schon viel früher in Düsseldorf sehen werden.

Das sind die Daten der Stadiontour 2025 von Ed Sheeran (Stand: 5. Juli):

30. Mai: Madrid

6. Juni: Marseille

14. Juni: Rom

20. Juni: Lille

29. Juni: Stuttgart

5. Juli: Hamburg

26. Juli: Oslo

2. August: Zürich

8. August: Antwerpen

16. August: Breslau

23. August: Stockholm

29. und 30. August: Kopenhagen

5. September: Düsseldorf

Kommt Ed Sheeran zum Viertelfinale nach Düsseldorf?

Denn am Samstag (6. Juli) spielt die englische Nationalmannschaft im Viertelfinale der EM gegen die Schweiz. Und zwar in der NRW-Landeshauptstadt. Der britische Sänger hat vorher bereits zwei Spiele der Three Lions live im Stadion verfolgt. Erst in Frankfurt, dann in Gelsenkirchen (mehr hier >>>).

Der offizielle Vorverkauf für die Konzerte von Ed Sheeran in Deutschland startet am Mittwoch (10. Juli, 9 Uhr) beim Ticketanbieter Eventim. Doch es gibt auch eine Möglichkeit, sich schon früher Eintrittskarten zu sichern – allerdings nur für Kunden von O2. Sie haben die Möglichkeit, bereits zwei Tage früher „Priority Tickets“ zu sichern.