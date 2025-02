Wetter in NRW: Experte enthüllt bittere Wahrheit – „Wird keine schöne Zeit“

Jetzt ist sie da, die Wetter-Wende in NRW. Nach den zuletzt bitterkalten Nächten ziehen die Temperaturen zum Ende der Woche mächtig an.

Schon am Donnerstag (20. Februar) schafften es die Werte mancherorts über die 10-Grad-Marke – und das ist erst der Anfang. Während Sonnenanbeter ihr Glück angesichts des Wetter-Umschwungs kaum fassen können, beginnt für viele Menschen in NRW jetzt der Graus.

Wetter in NRW: Experte spricht bittere Wahrheit aus

Am Freitag kratzt das Thermometer in Teilen von NRW an der 20-Grad-Marke. Die dicke Winterjacke kann dann also erstmal wieder im Schrank bleiben. Es könnte alles so schön sein. Wäre da nicht ein Problem, das mit der Wetter-Wende einhergeht.

„Es wird frühlingshaft warm werden, die Natur explodiert buchstäblich“, erklärt Dominik Jung. Die Folge: eine hohe Pollen-Konzentration. „Das wird für Allergiker keine schöne Zeit werden“, kündigt der Wetter-Experte an.

Wettervorhersage für NRW – das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Freitag: 14 bis 18 Grad, nachts 10 bis 7 Grad

Samstag: 13 bis 17 Grad, nachts 9 bis 4 Grad

Sonntag: 13 bis 16 Grad, nachts 9 bis 4 Grad

Diese Pollen fliegen in NRW umher

Nach dem Feinstaub-Alarm in der ersten Februar-Hälfte (mehr dazu hier >>>) beginnt also jetzt das große Schniefen und Augenreiben. Nach Angaben des Meteorologen nimmt die Pollen-Konzentration in den nächsten Tagen immer weiter zu. Neben Erle und Hasel sollen teilweise auch die ersten Ulmenpollen durch die Luft fliegen.

Weil bis Anfang März wenig Niederschlag in NRW zu erwarten sei und die Temperaturen zunächst vergleichsweise mild bleiben sollen, dürften die Frühblüher Allergikern das Leben schon im Februar sehr schwer machen.

Wer auf die hochallergene Birke reagiert, dürfte noch bis etwa Mitte März Ruhe haben. Die Hochphase der Birkenblüte liegt dann Mitte/Ende Mai. Dann beginnt auch der Flug der ersten Gräserpollen, deren Hochphase von Mitte Mai bis Mitte Juli zu erwarten ist. Allergiker müssen sich also schon bald wieder mit reichlich Taschentüchern und Allergie-Tabletten ausstatten.