Wetter in NRW: Experte mit dramatischer Warnung – „Blockade-Hoch macht die Tür zu“

Nach einigen schönen Tagen macht das Wetter in NRW derzeit eine kleine „Sommer-Pause“. Temperaturen unter 20 Grad und die ein oder andere feuchte Überraschung haben aber bald ein Ende.

Jetzt schwingt das Wetter in NRW richtig um. Der Sommer kommt mit voller Kraft. Gute Nachrichten für Pfingst-Ausflüge – doch wie so oft in den letzten Jahren bringt das negative Auswirkungen mit, die schon bald dramatische Züge annehmen könnten.

Wetter in NRW: Sommer kommt – und wird wieder staubtrocken

Du hast an Pfingsten einen Ausflug geplant? Dann gibt es gute Nachrichten. Das Wetter am langen Wochenende wird traumhaft. Wie Dominik Jung, Meteorologe von „Wetter.net“ ankündigt, schlägt der Sommer jetzt so richtig durch. Bedanken dürfen wir uns bei Hoch „Vera“.

Vera parkt laut dem Wetter-Experten für eine ganze Weile vor den britischen Inseln (hier mehr). „Das Blockade-Hoch macht die Tür zu für atlantische Tiefausläufer“, erklärt Jung. Die Folge: Sonne, Sonne, Sonne und keine einzige Wolke am Himmel. Und das gleich für mehrere Wochen.

„Zu viel Sonne“ droht

Bis weit in den Juni hinein deutet sich kein weiterer Wetter-Umschwung an. Die Temperaturen steigen im Westen allmählich bis knapp unter die 30-Grad-Marke. Wolken oder gar Regen wirst du wohl für eine ganze Weile nicht mehr sehen. Klingt gut, oder? Hat aber auch negative Folgen. Erneut droht „zu viel“ Sonne.

Durch Hoch Vera bahnt sich ein staubtrockener Start in den Sommer an. So manche Male wurde der Westen in den vergangenen Jahren von regelrechten Dürren geplagt. Schlecht für Pflanzen, Tiere und Landwirtschaft – und womöglich bald auch für uns. Denn der nächste Regen droht auf einen knüppelharten Boden zu treffen.

Die Folge: Überschwemmungsgefahr! Die Sommer-Nachrichten von „Wetter.net“ sind deshalb nicht nur mit Freude zu genießen…