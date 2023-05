Wetter in NRW: Experte perplex! Neues Hoch „Vera“ stellt jetzt alles auf den Kopf

Was ist denn beim Wetter in NRW los? Erst Regen en masse und Gewitter hier und da und dann plötzlich wieder Sonne und Wärme. Bleibt das jetzt so?

Das fragt sich auch Meteorologe Dominik Jung. Interessant wird es vor allem, wenn das neue Hoch „Vera“ beim Wetter in NRW mitmischt. Das könnte jetzt nämlich alles durcheinanderbringen.

Wetter in NRW: Hoch „Vera“ hat ihre Finger im Spiel

Es sieht so aus, als würde sich die Wetterlage komplett drehen, stellt Diplommeteorologe Dominik Jung fest. Statt Gewitter und Starkregen wie in den vergangenen Tagen dürfte es jetzt erst einmal für längere Zeit trocken bleiben. Zunächst kommt der Regen statt in Deutschland nur noch im Mittelmeer runter.

So sieht zumindest der „aktuelle Trend“ aus, wie der Experte bisher absehen kann. „Mal gucken, wie lange das so bleiben wird.“ Beispielsweise für Bochum sieht es bis zum 9. Juni gut aus. Wenig Niederschlag bei 20 bis maximal 25 Grad. Und auch im Rest von NRW soll es zumindest bis Ende Mai trocken bleiben. Anfang Juni wären dann sogar Maximaltemperaturen von bis zu 28 Grad drin. Und das alles dank Hoch „Vera“.

Der Ausblick auf die aktuelle Woche

Trocken und sonnig startet es jetzt auch schon in die letzte volle Mai-Woche mit einem Wärmetrend zum Wochenende hin. Schon am Donnerstag (25. Mai) kommt das Hoch „Vera“ im Westen zum Tragen. Es wird ein wettertechnisch ruhiger Tag mit mehr Sonne und bis zu 21 Grad, meldet auch der Deutsche Wetterdienst (DWD). Nur in der Nacht kann es im nördlichen Bergland noch vereinzelt Bodenfrost geben.

Die Temperaturen der nächsten Tage:

Donnerstag: 17-21 Grad (im Bergland 13 Grad), nachts 4-8 Grad

17-21 Grad (im Bergland 13 Grad), nachts 4-8 Grad Freitag: 17-21 Grad (14), nachts 4-7 Grad

17-21 Grad (14), nachts 4-7 Grad Samstag: 20-24 Grad (16), nachts 7-10 Grad (5)

20-24 Grad (16), nachts 7-10 Grad (5) Sonntag: 21-25 Grad (16), nachts 7-10 Grad (5)

Quelle: DWD

Der Freitag wird ebenfalls heiter und trocken bei ähnlichen Temperaturen. Da mutet die Prognose für das Pfingstwochenende schon deutlich sommerlicher an. Bei maximal 24 Grad verdeckt am Samstag kaum eine Wolke den Himmel und auch die Nächte werden langsam wärmer. Der Sonntag setzt mit 25 Grad noch einen drauf. Ab Nachmittag könnte es allerdings lokale Schauer geben.

Und auch der Pfingstmontag steht bei Jung noch als „Wackelkandidat“ auf dem Zettel. Denn dann könnte es etwas regnen und eher wolkig sein. Mehr Wetter-Aussichten vom Experten erhältst du über den YouTube-Channel von „wetter.net“.