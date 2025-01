Brisante Wetter-Wende in NRW – Hochwasser-Keule kehrt zurück

Frostig kalt – das war dieser Tage die Realität in NRW. Das Wetter war hier voll auf Winter eingestellt. Das hatten wir Hoch „Beate“ zu verdanken. Doch laut Diplom-Meteorologe Dominik Jung wird das jetzt durch Tief „Erwin“ „vom Platz“ geschoben. Mit irren Folgen.

Denn statt entspanntem Frost-Wetter wird uns dann in NRW eine brisante Wende ins Haus stehen. Da schlackern selbst dem Experten Dominik Jung die Ohren. Denn mit den milder werdenden Temperaturen kehrt auch der Regen zurück – zum großen Leidwesen der Pegelstände!

Wetter in NRW: Gefahr noch nicht gebannt

In der Nacht zu Mittwoch (22. Januar) bleibt es zunächst noch frostig kalt. Doch tagsüber legt sich dann eine milde Luftmasse über NRW und andere Teile Deutschlands – „Erwin“ sei dank. Die Temperaturen gehen wieder spürbar nach oben.

Auch interessant für dich: NRW droht massive Streikwelle vor Bundestagswahl – Bahn-Pendler schlottern die Knie

So könnten am Mittwoch und Donnerstag (23. Januar) bereits um die 7 Grad in NRW drin sein. Noch milder wird das Wetter nur am Freitag und Samstag. Dann könnten die Temperaturen sogar wieder zweistellig werden. Aber im Westen – vor allem im Sauerland – ist dann auch eine ordentliche Regenfront im Anmarsch.

Wetter in NRW wird stürmisch

Dominik Jung vom Wetter-Kanal „wetter.net“ muss einmal mehr zur Vorsicht mahnen. Nachdem zuletzt vor gut 1,5 Wochen die Hochwasser-Gefahr in NRW erste Schutzmaßnahmen zur Konsequenz hatte, könnte sie uns jetzt erneut einholen.

Diese News zum Thema Wetter in NRW könnten dich jetzt außerdem interessieren:

Es droht laut Jung „Ausuferung“ an Flüssen und anderen Gewässern. Und bis Anfang Februar scheint die Gefahr noch nicht gebannt. Denn der Blick in die Glaskugel verrät: Das Wetter in NRW wird wieder deutlich stürmischer werden. Noch mehr aktuelle News zur Wetterlage gibt’s bei „wetter.net“.