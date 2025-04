Wetter in NRW: April schlägt richtig zu! Experte verzweifelt – „Totales Wirrwarr“

Nachdem das Wetter in NRW in der ersten April-Woche schon fast einen Ausblick auf den Sommer gegeben hat, kam am Sonntag (13. April) der erste große Dämpfer. Passend zum Sprichwort „Der April macht, was er will“ kam in Teilen von NRW nicht nur Regen, sondern kurzzeitig auch Hagel vom Himmel herunter.

Doch wie geht es jetzt weiter mit dem Wetter in NRW? Schließlich haben viele Menschen große Pläne für die Feiertage, wollen einen Kurzurlaub einlegen oder draußen Ostern feiern. Wetter-Experte Dominik Jung kann aber leider keine klare Prognose für das Wetter in NRW abgeben.

Wetter in NRW: „Wetterlage völlig undurchsichtig“

In seiner neuen Video-Prognose bei „Wetter.net“ auf Youtube verzweifelt Meteorologe Dominik Jung beinahe schon am April-Wetter in NRW. „Ein paar Tage vor Ostern ist die Wetterlage in dieser Woche völlig undurchsichtig. Egal, welches Wettermodell man sich anschaut, jedes Modell hat andere Prognosen drin“, erklärt er sofort.

Immerhin eine Entwarnung kann der Experte geben. Während es in Italien über Ostern zu schweren Unwettern mit viel Regen kommen soll, bleiben wir hierzulande von solchen Verhältnissen verschont. Von dem frühlingshaften Wetter der letzten Woche sind wir trotzdem weit entfernt, kündigt Jung an.

Fest steht: Wer Sonne und warme Temperaturen in NRW genießen möchte, sollte das am besten an diesem Montag (14. April) und Dienstag (15. April) tun. Beide Tage werden eher mild als kalt, am Dienstag kann es bis zu 24 Grad werden. „Es bleibt sehr warm“, erklärt Dominik Jung. Aber: Es kann auch zu Schauern und Gewittern kommen, da einige Wolken am Himmel sind.

Wetter in NRW ist ein „totales Wetter-Wirrwarr“

Ab Mittwoch kühlt es in NRW dann deutlich ab auf um die 13 Grad, an diesem Tag kommt es wie auch am Gründonnerstag (17. April) zu einer „Wetter-Zweiteilung“ in Deutschland, wie der „Wetter.net“-Experte es nennt. Im Osten kann es demnach um die 20 Grad werden, in NRW gibt es zweitweise Regen und Temperaturen um die zehn Grad.

Ähnlich sieht es an Karfreitag aus, es gibt ein „totales Wetter-Wirrwarr“, so Dominik Jung. Der Ostersonntag (20. April) ist „auch sehr durchwachsen in der Prognose, da ist alles mit dabei.“ Das Wetter in NRW über Ostern bleibt also ähnlich spannend wie die Ostereiersuche in vielen Gärten und Haushalten.