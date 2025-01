Wetter in NRW: 200-km/h-Orkan wirbelt Europa durcheinander – auch hier bekommst du es zu spüren

Stürmische Aussichten für das Wetter in Europa – und auch für NRW!

In den nächsten Tagen wirbelt ein mächtiger Orkan über den Nordwesten von Europa, vor allem die britischen Inseln müssen sich auf Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 232 km/h einstellen. Das hat auch Auswirkungen auf das Wetter in NRW.

Wetter in NRW: Orkan mit Auswirkungen!

Die Experten von „wetter.net“ werten die entsprechenden Daten aus den internationalen Wettermodellen aus. Über das Wochenende sorgen nämlich gleich zwei Orkantiefs über den britischen Inseln. Klar schafft es dabei auch mal die ein oder andere Böe nach Deutschland herüber – wo sie im Westen natürlich als erstes auf NRW treffen würde – doch Orkane gibt das hierzulande nicht. Stattdessen hat das Wetter einen ganz anderen Effekt.

„Bei uns ist es eher die Luftmasse, die uns interessiert“, erklärt Wetter-Moderatorin Kathy Schrey. Denn die Sturmtiefs sorgen mit ihren Böen dafür, dass aus westlicher Richtung die ein oder andere Dosis milderer Luft zu uns geschickt wird. Über das Wochenende (24. – 26. Januar) könnten die Temperaturen daher etwas milder ausfallen, als man es vom Januar ansonsten gewohnt ist.

Temperaturen klettern auf rund 10 Grad

Am Freitag (24. Januar) klettern die Werte auf dem Thermometer nahe an den zweistelligen Bereich. 9 Grad sind drin – am Himmel dominiert aber leider weiterhin eine dunkle Wolkendecke, die auch Niederschlag mit sich bringen kann. Etwas trockener, aber ähnlich bewölkt, geht es am Samstag (25. Januar) weiter – da klettern die Werte aber womöglich sogar knapp über 10 Grad.

Das ist jedoch schon das höchste der Gefühle – auch wenn das für den Januar bereits eine angenehme, „milde“ Abwechslung mit sich bringt. Und am Sonntag (26. Januar) bricht sogar die Sonne vereinzelt durch die Wolkendecke.

Danach ist der Spaß aber schon vorbei: Sobald die Orkantiefs keine milden Luftmassen mehr nach Westen schicken, rücken wieder kalte Luftmassen nach – und senken die Temperaturen wieder auf winterliche Werte ab.