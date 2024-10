Wetter in NRW mit krasser Oktober-Wende – darauf haben alle gewartet

Viel Regen, Sturm und zum Teil sogar orkanartige Böen – so sah das Wetter in NRW in der ersten Oktober-Hälfte aus. Zu verdanken war das vor allem Hurrikan Kirk. Doch nun machen neue Prognosen wieder Hoffnung.

Genau zur Mitte des Monats könnte sich eine deutliche Wetter-Wende andeuten. Nachdem es noch einmal heftig stürmt, lässt sich sogar nochmal die Sonne blicken. „Wetter.net“-Expertin Kathy Schrey spricht von einem goldenen Oktober.

Wetter in NRW: Expertin sagt goldenen Oktober voraus

„Gibt es ihn doch noch den goldenen Oktober im Jahre 2024? Die Wettermodelle versprechen so etwas“, deutet Kathy Schrey am Samstag (12. Oktober) zu Beginn ihrer Prognose auf Youtube an. Im Detail bedeute das, dass es zu Beginn der zweiten Oktober-Hälfte in NRW zwar noch teilweise bewölkt und nass ist, doch die Temperaturen dann langsam wieder ansteigen. Mitte der Woche soll dann etwas passieren, was viele wahrscheinlich gar nicht mehr für möglich gehalten haben: Laut der Wetter-Expertin überschreiten die Temperaturen am Mittwoch (16. Oktober) die 20-Grad-Marke.

„Es scheint sich der goldene Oktober durchzusetzen“, so die hoffnungsvollen Worte der Expertin. Zu verdanken sei das einem Hochdruckgebiet, das die warme Luft zu uns rüber wirbelt. Auch vom Regen werden Anwohner in ganz Deutschland laut dem GFS-Modell weitgehend verschont.

So lautet zumindest die durchaus erfreuliche Prognose für die Woche vom 14. – 21. Oktober. Die beste Zeit also, nochmal einen Ausflug in die Natur zu machen oder einen letzten netten Grillabend im eigenen Garten zu verbringen. Ob auch in der letzten Woche des Monats noch mit Sonnenschein und wenig Regen zu rechnen ist, bleibt abzuwarten.