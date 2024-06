Essen diese enthüllt Details zu „Projekt Rüttenscheid“ – „Richtig geil“

Am 5. Juli und 6. Juli ist es so weit. Dann werden die Macher der Meme-Seite „Essen diese“ – Leon, Robin und Lukas – das Stadtteilfest „Projekt Rüttenscheid“ veranstalten. Gegenüber der WAZ haben die drei jetzt erste Details zur Veranstaltung gegeben. Die Besucher können sich auf folgendes freuen.

Essen diese: Projekt Rüttenscheid mit diesem Line-Up

Am Wochenende hat „Essen diese“ auf ihrem Instagram-Account das Powerstage Line-Up bekannt gegeben. Das Stadtteilfest, welches umsonst und draußen stattfindet, bekommt folgende Künstler auf die Bühne. Jamule, nand, Tropikel Ltd., DUEJA, PAULINKO, Brenda Blitz, Banda Senderos, ANOKI, DEIN COUSENG und BIG O werden den Besucher an den beiden Tagen ordentlich einheizen. Der Vorfreude steigt und steigt. „Freue mich sehr. Es wird richtig geil“, schreibt ein Instagram-User.

Gegenüber der WAZ hat Veranstalter Robin bekannt gegeben, dass der Essener Rapper Jamule Headliner sein wird. Der Musiker ist bekannt für Lieder wie „2000 Euro“, „Kissenschlacht“ und „Unterwegs“ und steht derzeit beim Label des Rappers PA Sports unter Vertrag, der ebenfalls aus Essen kommt.

Essen diese plant diesen Ablauf des Stadtteilfestes

Als Nachfolger des Rü-Festes möchte Projekt Rüttenscheid einen ähnlichen Ablauf anbieten wie letztes Jahr. Daher soll es laut der WAZ am Freitagabend (5. Juli) auf dem Parkplatz an der Martinstraße ein Konzert geben, das die Sängerin DUEJA eröffnen wird. Anschließend soll die Band Banda Senderos auftreten. Als Headliner an diesem Abend ist der deutsche Musiker nand. Das Veranstaltungsgelände wird von 16 bis 23 Uhr geöffnet sein und von 18 bis 22 Uhr treten die verschiedenen Musiker.

Am Samstag (6. Juli) findet die Veranstaltung auf dem Parkplatz an der Martinstraße, aber auch auf einem größeren Teil der Rüttenscheider Straße statt. Zwischen den Hausnummern 100 und 203 (in etwa der Bereich zwischen „Butler’s“ und „Hans im Glück“). Headliner auf der Hauptbühne (Eon-Powerstage) wird Rapper Jamule sein. Außerdem treten noch die Band Tropikel Ltd, die Musikerin Brenda Blitz, das Duo Paulinko, sowie die Rapper ANOKI, DEIN COUSENG und BIG O auf.

Am Samstag startet die Veranstaltung mit Programm schon ab 14 Uhr und geht bis 12 Uhr. Geöffnet sein wird das Festivalgelände von 12 bis 24 Uhr.

Wenn du wissen willst, was für ein kulinarisches Angebot es geben wird und erfahren willst, ob und wie kinderfreundlich die Veranstaltung ist, kannst du den vollständigen Artikel bei der WAZ nachlesen.