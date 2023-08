Wetter in NRW: Experte zerstört Sommer-Hoffnung – „Ach du lieber Himmel“

Das Wetter in NRW sorgte in den vergangenen Tagen besonders bei den Schülern für lange Gesichter. Vom Genießen der Ferien bei einem Eis am See oder generell draußen in der Natur bei Sonne und angenehmen Temperaturen kann keine Rede sein. Dafür ist das Wetter aktuell viel zu schlecht.

Doch wird sich das in naher Zukunft ändern? Den Schülern brächte das keinen großen Vorteil, immerhin sind die Sommerferien in Nordrhein-Westfalen bald Geschichte. Da tröstet es auch nicht, dass ein Wetter-Experte nun mit seiner Prognose alle Sommerhoffnungen zerstört.

Wetter in NRW: Derzeit viel Regen und kühle Temperaturen

Sommer, Sonne, Sonnenschein – davon können die Bewohner von NRW gerade nur träumen. In den vergangenen Tagen gab es hauptsächlich Regen und Temperaturen von weniger als 20 Grad. Der Sommer 2023 zeigte sich von einer unangenehmen Seite. Man könnte fast meinen, dass es eher Oktober und nicht Juli ist.

Aber gibt es wenigstens für den Anfang des Augusts Hoffnung? Viele würden sich wahrscheinlich schon darüber freuen, wenn es nicht gefühlt jeden Tag regnen würde. Von dem Wunsch nach Temperaturen über 25 Grad ganz zu schweigen. Doch die Aussichten sind alles andere als hoffnungsvoll, wie Wetter-Experte und Diplom-Meteorologe Dominik Jung auf dem Youtube-Kanal von „Wetter.net“ erklärt.

Wetter in NRW: Experte spricht Klartext

Jung macht wenig Hoffnung: „Bei diesen Wetterkarten könnte man wirklich meinen, morgen wäre der 1. Oktober.“ Für Donnerstag werden sogar Wind- und Sturmböen erwartet. Doch damit nicht genug: „Erstmal geht das nasse, kühle und windige Wetter weiter. Open End.“ Jung macht aber immerhin etwas Hoffnung, dass es doch ein Ende geben könnte: „Vielleicht nächste Woche eine kleine Wetterbesserung, ist aber alles noch relativ unsicher.“

„Ach du lieber Himmel“, sagt Jung mit Blick auf das Wetter in den kommenden Tagen. Denn es geht erstmal so weiter, wie in den letzten Tagen. Es gibt also recht viel Regen und keine hohen Temperaturen. Der Diplommeteorologe fasst das Ganze passend als „Herbstwetter“ zusammen. Die Schüler werden also leider auch zum Ende ihrer Ferien nicht gerade verwöhnt.