Wetter in NRW: Experte mit schlimmer Prognose – „Da braucht man wirklich gute Nerven“

Sommer, Sonne, Freibad-Wetter? Von wegen! Der totale Wettersturz bescherte Deutschland die letzten Tage herbstlich kühles Wetter. Doch wie lautet die Prognose für den August?

Der August ist der dritte meteorologische Sommermonat, doch nach Sommer sieht’s gerade so gar nicht aus. Die ersten sechs Sommer-Wochen war das Wetter in NRW warm und hochsommerlich, fast schon zu heiß. Doch damit ist nun Schluss. Die Lage hat sich um 180 Grad gedreht und in Deutschland bestimmen viel Regen und kühle Luft das aktuelle Wetter. Der Wetterexperte Dominik Jung prognostiziert, wie es die kommenden Wochen weitergeht: „Da braucht man wirklich gute Nerven.“

Wetter in NRW: Viel Regen und wenig Sonne

Regen, Regen und noch mehr Regen. Die Natur scheint gar nicht so unglücklich über den Wetterumschwung zu sein. Das Gras ist saftig grün und die Flüsse gut gefüllt. Doch die Urlaubsstimmung fällt für alle, die nicht der Sonne in Richtung Süden hintergejagt, sondern stattdessen in Deutschland geblieben sind, wortwörtlich ins Wasser.

Vor einigen Tagen war noch die Rede vom Juli als dem trockensten Monat seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Doch so wie es jetzt aussieht, ist das inzwischen längst überholt. Wahrscheinlich wird der Juli für seine Verhältnisse wohl sogar deutlich zu nass. Die kommenden Tage geht es weiter wie bisher: Hohe Niederschläge, viele Wolken und einige Sturmböen. Die Großwetterlage zeigt: Ein Tief jagt das nächste. Vor allem im Westen kommt ordentlich Rege runter. Die Niederschlagsmenge beträgt teilweise 20 bis 40 Liter pro Quadratmeter. Der Rest der Woche bleibt ebenfalls durchwachsen.

So lautet die Wetter-Prognose für die kommenden Wochen

Am Samstag dann ein kleiner Lichtblick: Der Regen flacht ab und die Sonne schafft es, sich öfter durchzusetzen. Doch die Hoffnung auf eine Wetterwende wird mit Blick auf den Sonntag schnell wieder zunichte gemacht. Mit Regen und 16 bis 17 Grad startet Deutschland in die kommende Woche und kommt aus dem Wettertief gar nicht mehr raus. In den Alpen kann es in höher gelegenen Regionen sogar so weit abkühlen, dass auch Schneefall nicht mehr ausgeschlossen ist. Frühestens am 10./11. August erreichen die Temperaturen wieder die 25 Grad-Marke und der Regen lässt voraussichtlich etwas nach.

Die Zuschauer der Wetterprognose von Dominik Jung wirken wenig zuversichtlich. „Der Sommer ist für dieses Jahr zu Ende“, kommentiert ein Zuschauer unter dem YouTube-Video des Wetterexperten. Doch das kühle Nass trifft nicht nur auf negative Gemüter. Viele freuen sich mit Blick auf die Natur über den Wetterumschwung. „Es ist gut, dass es endlich mal wieder richtig regnet. Das Gras ist endlich mal wieder richtig saftig grün“, schreibt ein weiterer Zuschauer.