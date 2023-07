Wetter in NRW: Experte reibt sich die Augen – „Auch das noch“

In der Sonne liegen, ein Eis essen, im Freibad abkühlen – so stellen sich die meisten ihren Sommer vor. Doch was das Wetter in NRW aktuell mit uns macht, passt so gar nicht in diese Traumvorstellung.

Regen, Regen und nochmal Regen – oder zumindest kühle Temperaturen. Klar, für die Natur ist das viele Nass von oben richtig gut. Aber so langsam wünschen sich viele ein bisschen mehr Sonnenschein beim Wetter in NRW. Aber danach sieht es aktuell nicht aus. Und es kommt noch schlimmer! Ein Wetter-Experte reibt sich die Augen bei dieser Prognose.

Wetter in NRW: Damit hat keiner gerechnet

Das Sommerwetter lässt bei uns aktuell zu wünschen übrig. Doch was Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net jetzt vorhersagt, zieht einem doch glatt die Schuhe aus – beziehungsweise an – und zwar die Schneeschuhe! Ja, du hast richtig gelesen: Es soll Schnee geben. Aber ganz so krass, wie das klingt, ist es dann doch nicht. Denn die weißen Flocken werden nur in den höheren Lagen der Alpen erwartet.

Dennoch wird der ein oder andere Wanderer sicher staunen, wenn er plötzlich Schnee unter den Wanderschuhen hat. Doch mal im Ernst, auch ohne Schnee ist das Wetter in NRW wirklich kein Traum. Auch für den Experten wirken die aktuellen Temperaturen eher wie im Oktober. Und das zieht sich wohl bis mindestens Anfang/Mitte August durch. Nächste Woche wird es anscheinend noch kühler als in dieser Woche.

Temperaturen in den nächsten Tagen

Bis Anfang August werden auch bei uns im Westen wieder jede Menge Regenschauer erwartet. Zum Teil sollen 80-110 Liter pro Quadratmeter fallen. Dominik Jung prognostiziert uns folgendes Wetter in NRW:

Sonntag (30. Juli): circa 20 Grad, auch mal länger Sonnenschein möglich

Montag (31. Juli): circa 18 Grad, nach Norden hin Regenschauer

Dienstag (1. August): 16 Grad, Regen

Mittwoch (2. August): 20 Grad, Regen, etwas Sonne

Donnerstag (3. August): 18 Grad, immer noch wechselhaft

Und auch die darauffolgenden Tage sehen nicht besser aus. Vom 4. bis zum 6. August sollen in ganz Deutschland Höchsttemperaturen von nur 12 bis 20 Grad herrschen. Laut Dominik Jung ist beim Wetter in NRW selbst bis zum 13. August kein Hochsommer in Sicht.