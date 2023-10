Wetter in NRW: Steht ein Wintereinbruch vor der Tür? Experte mit deutlicher Prognose

Was ist denn da los mit dem Wetter in NRW? Eigentlich sollte es jetzt doch schneien, hatten die Meteorologen für Mitte/Ende Oktober vorausgesagt. Doch wo ist der angekündigte Wintereinbruch jetzt hin?

Wetter: Volle Herbst-Dröhnung – Experte macht NRW wenig Hoffnung

Diplom-Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net“ weiß es. Denn die sogenannte Luftmassengrenze zwischen wärmeren und kälteren Luftmassen hat sich verschoben und sorgt nun woanders für Schnee und Winter-Wetter. Wann kommt sie wieder zu uns?

Wetter in NRW: Doch kein Wintereinbruch?

Die Luftmassengrenze hat sich verschoben in den Süden von Skandinavien. Dort fällt der Schnee, der laut kürzlicher Prognosen eigentlich schon bei uns in Deutschland und sogar in NRW hätte vom Himmel flocken sollen. Doch jetzt reichen die kalten Luftmassen nur bis nach Dänemark. Weiter im Süden fällt es dadurch deutlich milder aus.

Trotz des kurzen Kälteeinbruchs haben wir aktuell schon wieder den wärmsten Oktober seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Ob das so bleibt? Um die 15 Grad am Tag, nachts nicht unter zehn Grad. Das sieht ja nicht gerade nach Wintereinbruch aus. Bis Freitag (27. Oktober) soll sich da auch nicht mehr viel tun, sagt Jung.

Winter lässt weiter auf sich warten

Herbstwetter, durchwachsen zwischen Sonne und teils kräftigen Regenfällen – diese deprimierenden Aussichten sollen sich laut dem Experten bis zum 5. November halten. Zwar sollen die Temperaturen zum Monatswechsel etwas zurückgehen, doch ein „krasser Temperatursturz ist nicht zu erkennen“. Es wird eher eine „feuchte Angelegenheit“ als eine frostige.

Der November könnte ausgeglichener werden als der Oktober. Mit lediglich 0,5 bis 1 Grad mehr als das neue Klimamittel (Durchschnitt der Jahre 1991-2020) für diesen Monat berechnet, bleibt hier Potenzial für kältere Phasen und auch für Schneefälle. Dafür soll der Dezember wieder deutlich milder ausfallen und auch im Januar wird es laut aktuellen Prognosen eher drei Grad zu warm.

Also doch kein richtiger Winter in Sicht? Und wann kommt der erhoffte Schnee? Keine Panik, das sind nur erste Trends. Große Abweichungen davon sind weiterhin möglich. Allerdings gibt Meteorologe Jung schon jetzt zu bedenken, dass es wohl einer der fünft wärmsten Winter seit Beginn der Wetteraufzeichnungen werden könnte. Mehr News vom Diplom-Meteorologen gibt es im YouTube-Channel von „wetter.net“.