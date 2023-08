Wetter in NRW: Erst das „Unwetter-Finale“ – und dann kommt es richtig dicke!

Ai ai ai, was hat das Wetter in NRW bloß noch vor? Erst gab es ein schweres Unwetter, im Pott herrscht in Gelsenkirchen und Herne Alarm. Die Feuerwehr und das Technische Hilfswerk (THW) waren im Großeinsatz, setzten an manchen Orten sogar Schlauchboote ein. Menschen waren in den Wassermassen eingeschlossen, mussten gerettet werden (DER WESTEN berichtete).

Und auch der Donnerstag (17. August) ist nicht ohne, hier könnte es in NRW nochmal richtig schütten. Doch wie sieht es am Wochenende aus? Was kommt nach dem großen „Unwetter-Finale“? Sommerfreunde können sich freuen, so viel steht fest.

Wetter in NRW: Erst „Unwetter-Finale“, dann kommt es richtig dicke!

Denn wie Diplom-Meteorologe Dominik Jung prognostiziert, wird es schon am Freitag (18. August) richtig heiß. In einigen Landesteilen könnten es sogar bis zu 35 Grad werden! Jung auf „wetter.net“: „Am Freitag ist der Unwetterspuk vorbei, die Sonne kann sich fast überall durchsetzen. Es wird warm.“

Für NRW erwartet Jung Temperaturen rund um 30 Grad: „Da kommt schon die Hitze an. Genau so wird es am Samstag weitergehen. Viel Sonnenschein, zum Nachmittag gibt es dann zwar einige dichtere Wolken, vielleicht auch mal einzelne Wärmegewitter. Aber die Temperaturen bewegen sich bei angenehmen 26 Grad. Der Sommer dreht nochmal so richtig auf!“

Zum September hin wird es kühler

Für Sonntag sieht der Experte wieder viel Sonnenschein für NRW und ganz Deutschland. In einigen Landesteilen kann es bis zu 36 Grad heiß werden! Lediglich am Abend könnte es Quellwolken geben – aber: „Das ist wirklich nur ganz vereinzelt!“

Erst Ende nächster Woche soll es wieder kühler werden, wenn es zunehmend Richtung September geht. Na, bis dahin sind es ja noch einige Tage – also, nochmal den Spätsommer genießen!