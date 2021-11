Wetter in NRW: Kurzer Lichtblick am Wochenende – doch dann schlägt der Winter zu

In NRW wird das Wetter am Wochenende nochmal herbstlich, aber angenehm.

Doch bereits ab nächste Woche soll das Wetter in NRW deutlich winterlicher werden, das wirkt sich auch auf die Temperaturen aus.

Wetter in NRW wird winterlich

Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, soll das Wochenende bewölkt und neblig werden, dafür bleiben die Temperaturen aber im zweistelligen Bereich. Die Sonne werde erst wieder nächste Woche herausschauen, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienst (DWD) am Freitag.

Am Freitag liegen die Temperaturen im zweistelligen Bereich und auch am Samstag sind Temperaturen bis 11 Grad möglich. Bei ähnlichen Temperaturen ziehe am Sonntagvormittag von Norden Regen auf, so der Meteorologe. Die Nächte bleiben nach Angaben des DWD am Wochenende frostfrei.

Wetter in NRW: Temperaturen sinken unter Gefrierpunkt

Ab kommender Woche sinken die Temperaturen dann in den einstelligen Bereich ab, dafür kommt die Sonne zum Vorschein. Am Montag sollen die Höchstwerte bei 8 Grad liegen, in höheren Lagen sogar bei maximal 4 Grad. In der Nacht zu Dienstag werden es dann Tiefstwerte von 0 bis -3 Grad.

Wann und ob der erste Schnee fällt, ist allerdings noch unklar. (fb)