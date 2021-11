Essen: Nach Impfprotest im Krankenhaus – Oberarzt macht DIESE Aktion

Essen. Ein Oberarzt in Essen hatte für einen handfesten Skandal gesorgt, als er mit einer „Ungeimpft“-Armbinde auf der Arbeit erschienen ist im St. Joseph Krankenhaus in Kupferdreh. (>>> hier der ganze Bericht).

Nun hat sich der Oberarzt über die Sprecherin der Contilia-Gruppe, zu der auch das Krankenhaus in Essen-Kupferdreh gehört, zu seiner Aktion geäußert.

Nach Armbinden-Skandal an Krankenhaus in Essen entschuldigt sich der Arzt

Wie die WAZ berichtet, ist der Mediziner derzeit nicht suspendiert, sondern gehe ganz normal seiner Arbeit nach.

---------------------------------

Mehr aus Essen:

Essen: Bittere Absage! Schlagerstar kommt doch nicht zum Weihnachtsmarkt – aber es gibt schon Ersatz

Essen: Boten liefern Pizza aus – als sie die Mahlzeit übergeben, kommt es zu brutalen Szenen

Essen: Heftiger Unfall! Zwei Autos krachen am Hauptbahnhof ineinander

---------------------------------

Oberarzt entschuldigt sich für sein Vorgehen

Dem Oberarzt tue sein Vorgehen sehr leid. Ob und welche rechtlichen Konsequenzen die Aktion noch für den Mann hat, ist aktuell nicht bekannt.

----------------------------------

Das ist die Stadt Essen:

geht auf das vor 850 gegründete Frauenstift Essen zurück

582.760 Einwohner, neun Stadtbezirke und 50 Stadtteile, viertgrößte Stadt in NRW

seit 1958 Sitz des neugegründeten Bistums Essen

Wahrzeichen unter anderen: Zeche Zollverein, Villa Hügel, Grugapark Essen

war 2010 Kulturhauptstadt Europas und 2017 Grüne Hauptstadt Europas

Oberbürgermeister ist Thomas Kufen (CDU)

----------------------------------

Man befinde sich aber in einem „laufenden Verfahren“, heißt es von der Contilia-Gruppe. Das könne darauf hin deuten, dass der Arzt vielleicht nicht mehr allzu lange seinen Job inne haben wird.

Wieso der Mann überhaupt sich zu einer solch provozierenden Aktion hat hinreißen lassen, das liest du bei der WAZ. (fb)

Krankenpfleger aus Essen schimpft: „Unverschämtes Verhalten“

Zuletzt hatte ein Krankenpfleger des Universitätsklinikum in Essen seinem Ärger noch freien Lauf gelassen und über „unverschämtes Verhalten“ geklagt. Was den Pfleger überhaupt so aufgeregt hat, liest du hier >>>

Uni-Klinik in Essen führt Impfpflicht ein

Radikaler Schritt in der Uni-Klinik Essen. Das Krankenhaus hat eine Impfpflicht eingeführt. Alles dazu hier >>>