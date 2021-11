NRW: Explosion in Wohnhaus! Mehrere Menschen verletzt

In Schwerte in NRW hat es eine Explosion in einem Mehrfamilienhaus gegeben.

Schwerte. In Schwerte in NRW hat es am Mittwochabend eine heftige Explosion in einem Mehrfamilienhaus gegeben. Dabei sind nach ersten Erkenntnissen mindestens zwei Menschen so schwer verletzt worden, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden mussten.

Gegen 19.30 Uhr am Mittwochabend ist es zu der Explosion in Schwerte (NRW) gekommen. Im dritten Obergeschoss sei deutlich zu sehen gewesen, dass die Fensterrahmen aus der Fassade gedrückt worden sind.

Heftige Explosion in Mehrfamilienhaus in NRW

Die Fassade selbst wirkte auf den ersten Blick wohl nicht angegriffen.

Neun Menschen mussten von der Feuerwehr nach Informationen von DER WESTEN aus dem Haus gerettet werden. Ob das Haus noch bewohnbar ist, muss nun ein Statiker prüfen.

Ursache der Explosion ist noch völlig unklar

Die Ursache für die Explosion ist bisher nicht bekannt. In dem Gebäude soll es allerdings keine Gasheizungen oder Gasanschlüsse geben, daher bleibt der Grund vorerst Teil der Ermittlungen.

Die Bewohner des Hauses sind anderweitig untergebracht worden. (fb)