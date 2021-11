Am St. Josef-Hospital in Bochum hat es gebrannt.

Bochum: Brand im St. Josef-Hospital – Klinik-Labor in Flammen

Bochum. In Bochum hat es einen heftigen Brand im St. Josef-Hospital gegeben.

Um 21.46 Uhr wurde die Feuerwehr Bochum durch die automatische Brandmeldeanlage des Josef-Hospital alarmiert.

Bochum: Brand in St. Josef Hospital

Zu diesem Zeitpunkt war noch völlig unklar, was genau Sache war. Kurz nach dem Eintreffen der ersten Einheiten stand fest, dass es in einem Labor zu einem Feuer gekommen war. Das gesamte Labor stand in Vollbrand, die Etage war vollkommen verraucht.

Brand in Bochum im Bergmannsheil. (ARchivbild) Foto: Funke Foto SErvices

Weiterhin hatte sich das Feuer ebenso auf die beiden benachbarten Räume sowie den unmittelbar angrenzenden Flur ausgebreitet. Glücklicherweise hielten sich keine Menschen in der Nähe des Brandes auf, verletzt wurde demnach niemand.

Bochum: Keine Verletzten nach Klinik-Brand

Der Brand war schnell unter Kontrolle gebracht. Nicht so glimpflich lief es im Bergmannsheil vor einigen Jahren ab. Im Jahr 2016 hatte es im Bergmannsheil in Bochum gebrannt, zwei Menschen starben in den Flammen. >>> Chronik eines schrecklichen Tages

Bochum: Erinnerungen an Bergmannsheil-Brand

Jahre hatte es gedauert, das Gebäude und die Bettehäuser wieder aufzubauen.

So stand es um das Bergmannsheil in Bochum ein Jahr nach dem verheerenden Brand. >>> Hier der ganze Bericht.