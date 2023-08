Wetter in NRW: Sommer kehrt noch mal zurück – Experte kündigt seltenes Phänomen an

Na, da können sich Sonnenfreunde noch mal so richtig aufs Wetter in NRW freuen! Zwar endet am Freitag (1. September) der meteorologische Sommer. Doch der Herbst beginnt mal direkt sommerlich. Und wie! Eines steht fest: Der Spätsommer scheint es in NRW zu versuchen.

Wie Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net“ ankündigt, wird es spätestens zum Wochenende richtig warm. Jung erklärt: „Die warmen Luftmassen strömen direkt aus Nordafrika über Spanien bis zu uns nach Deutschland. Da beginnt sogar wieder das Schwitzen. Extreme Hitze ist aber nicht in Sicht, zumindest nicht aktuell.“

Wetter in NRW: Sommer kehrt noch mal zurück

Irre: Noch vor wenigen Tagen gab es gefühlt keine 20 Grad mehr in NRW, vereinzelt sogar Starkregen. Und jetzt könnte es am Wochenende in der Spitze sogar bis zu 30 Grad warm werden! Experte Jung: „Das nennt man echtes Achterbahnwetter! Es sieht nach ein paar schönen Spätsommertagen aus, die wir gerne noch mitnehmen.“ Dabei soll es nicht bleiben. Laut Jungs Prognosen könnten auch die Tage nach dem Wochenende sommerlich sein.

++ Wetter in NRW: Damit hätte keiner gerechnet – Experte macht große Augen ++

Zwar werde es langsam wieder kühler. Doch die Temperaturen pendeln sich bis Mitte kommender Woche zwischen 22 und 28 Grad ein. Jung appelliert an alle Sommerliebhaber: „Das sollte man noch mal genießen. Man weiß nie, wann es damit für dieses Jahr komplett vorbei ist. Erstmal könnte die Wärme eine ganze Weile bei uns bleiben.“

Experte kündigt seltenes Phänomen an

Es soll aber nicht nur beim schönen Wetter in NRW bleiben. Auch ein seltenes Phänomen könnte das bevölkerungsreichte Bundesland heimsuchen: der „Blue Moon“! Schon am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr geht dieser Mond auf – und das zum zweiten Mal im Monat August!

Mehr News:

Jung erläutert: „Ein Vollmond tritt ungefähr alle 29,5 Tage auf. Normalerweise gibt es also ein Vollmond in einem Kalendermonat. Ein ‚Blue Moon‘ kann etwa alle drei Jahre auftreten.“ Der Mond selbst sieht aber nicht anders aus – die Bezeichnung „Blue Moon“ bezieht sich lediglich auf die Zeit, in der der zweite Vollmond innerhalb eines Kalendermonats auftritt. Auch Mondfreunde werden also neben Sonnenanbetern auf ihre Kosten kommen…