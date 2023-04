Wetter in NRW: Experte warnt vor Extrem-Wetter – „Gruselig!“

Das Wetter in NRW ist seit einigen Wochen relativ kühl, die Temperaturen kommen kaum über die 15-Grad-Marke hinaus – geschweige denn, dass sie mal die 20-Grad-Marke knacken. Frühlingshoch nach Ostern? Hat das Wetter in NRW nicht zu bieten. Und das ist überraschend, denn anderswo in Europa geht es schnurstracks auf den Hochsommer zu!

Denn in Spanien und Portugal ist seit Ostern richtige Hitze angesagt, im Süden sogar bis zu 34 Grad! Und in der ersten Mai-Woche könnte dort sogar die 40-Grad-Marke geknackt werden. Das ist deutlich zu warm für diese Jahreszeit. Was heißt das für das Wetter in NRW? Kommt diese iberische Hitze-Keule womöglich auch zu uns?

Wetter in NRW: Südeuropa fast 40 Grad, bei uns bleibt es frisch

Südeuropa läuft sich heiß, Anfang Mai könnte es dort also 40 Grad heiß werden. Dominik Jung, Diplom-Meteorologe und Experte bei „wetter.net“, warnt: „Wir haben wieder Extrem-Wetter bei uns auf dem Kontinent. Doch bei uns in NRW bleibt es kalt, das Wetter wird uns so erhalten bleiben. Nur am Samstag wird es frühlingshaft, mit 20 Grad am Rhein.“

Doch bis in den Mai hinein werde es kühl bleiben. Jung: „Im Westen sehen wir Ende April Temperaturen von knapp unter zehn Grad. In Spanien dagegen bis zu 30 Grad! Erst in der ersten Mai-Woche wird es einen Tick wärmer bei uns, allerdings auch nur höchstens 15 Grad. Das ist natürlich noch immer recht frisch. Wir kommen nicht mal in die Nähe von 20 Grad.“

Wochenende wird kurz warm, dann wieder frostig

Zu allem Überfluss komme immer wieder Regen. Wetter-Experte Jung: „Es gibt immer wieder Niederschläge, es bleibt nicht länger trocken. Bis Sonntag (23. April) wird es im Westen richtig schütten. Und auch das Kälte-Ei bleibt uns erhalten, es wird nachts richtig kalt, stellenweise gibt es Glätte.“ Und dann kommt es richtig dicke, es könnte örtlich sogar nochmal schneien! „Bei uns grüßt nochmal der Spätwinter, gerade in höheren Lagen wird es kalt, frostig und glatt“, kündigt Jung an. Heißt für uns: Den Wintermantel also besser noch nicht im Schrank verstauen.

In den nächsten Tagen bleibe es kühl. Immerhin wird es zum Wochenende hin sonniger. „Eben noch Spätwinter-Wetter, dann grüßt der Frühsommer. Das sind die Hochdruckgebiete aus Spanien. Aber sie bleiben nur kurz, denn schon ab Sonntag kommt der Spätwinter zurück. Gruselig!“ Glück für diejenigen also, die noch nicht die Winterreifen gewechselt haben…