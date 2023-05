Wetter in NRW: „Bedrohliches“ Phänomen im Anmarsch – Experte klärt auf

Endlich ist er da, der Sommer! Das verlängerte Pfingstwochenende (27. bis 29. Mai) hätte schöner kaum sein können, wenn es nach dem Wetter in NRW geht. Strahlender Sonnenschein und warme Temperaturen von etwa 25 Grad – darüber konnten wir uns in vielen Regionen des Landes freuen.

Doch so kurz vorm Juni-Start könnte das Wetter in NRW die bittere Wende bringen. Denn nun bahnen sich unheilvolle Wolkenfelder ihren Weg durch ganz Deutschland und könnten die Sommersonne schon wieder vertreiben.

Wetter in NRW mit irrer Wende?

Den Pfingstmontag (29. Mai) sollten wir noch schön genießen, denn schon am Dienstag (30. Mai) ziehen laut Wetter-Experte Michael Hoffmann dichtere Wolken insbesondere über den Nordwesten Deutschlands. Die Folge könnten am Nachmittag dann weniger Sonne und gewittrige Schauer sein. Die Wahrscheinlichkeit für nasse Füße in Nordrhein-Westfalen ist allerdings gering. Nur in den Alpen musst du dich laut des Meteorologen vorsehen.

In allen Teilen von NRW dagegen sollen die Temperaturen auf maximal 16 bis 20 Grad sinken. Wer sich also schon wieder daran gewöhnt hatte, das Haus ohne Jacke zu verlassen, sollte jetzt besser wieder vorsorgen. Am Mittwoch (31. Mai) klettern die Temperaturen vielerorts aber wieder auf bis zu 28 Grad hoch.

Weitere News:

Das Hoch bleibt uns auch zum Juni-Start erhalten. Dennoch ist ein Phänomen ab 1. Juni im Anmarsch, dass sehr „bedrohlich“ wirkt, wie Wetter-Experte Michael Hoffmann meint.

Hier zum Juni-Start Gewitter

Denn dann ziehen dichte Wolkenfelder über das ganze Land – auch über NRW. In Richtung der Alpen können sich ab dem ersten Juni-Tag Quellwolken entwickeln, die für regionale Schauer und Gewitter sorgen könnten. Bis zum Samstag (3. Juni) könnten sich diese südlich der Donaulinie ausbreiten und für nasse Füße sorgen. In Nordrhein-Westfalen ist aller Voraussicht nach aber nicht mit Regen zu rechnen.

Temperaturen der nächsten Tage:

Pfingstmontag (29. Mai): 18 bis 22 Grad, nachts zwischen 7 und 3 Grad

Dienstag (30. Mai): 16 bis 20 Grad, nachts 10 bis 6 Grad

Mittwoch (31. Mai): 24 bis 28 Grad, nachts 12 bis 8 Grad

Donnerstag (1. Juni): 19 bis 24 Grad, nachts 9 bis 5 Grad

Bei Temperaturen von bis zu 30 Grad bringt das Wetter in NRW aber erneut Sommergefühle auf. Doch ob uns die sommerlichen Temperaturen auch den restlichen Juni erhalten bleiben, das steht derzeit noch in den Sternen.