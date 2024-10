Wetter in NRW: Ex-Hurrikan Kirk rollt auf uns zu – Tornado-Gefahr auch im Westen

Da haben wir gerade ein tolles Wochenende mit viel Sonnenschein hinter uns und schon wird die Hoffnung auf den goldenen Oktober wieder zunichte gemacht. Und das ganz schön heftig! Beim Wetter in NRW stehen uns möglicherweise sogar Tornados bevor.

Denn der Hurrikan Kirk rollt langsam aber sicher auf Deutschland zu (wir berichteten bereits). Hierbei steht auch NRW mitten im Fokus. Das wird momentan immer deutlicher. Was genau passiert und welche Gefahren das jetzt zu uns bringt, erfährst du in diesem Artikel.

Wetter in NRW: Ex-Hurrikan bringt Tornado-Gefahr zu uns in den Westen

Momentan befindet sich der Hurrikan Kirk noch über dem Atlantik. Mit Spitzengeschwindigkeiten um die 199 Kilometer pro Stunde (km/h) ist er noch ganz knapp ein Hurrikan der Stufe 3, über 200 km/h erklimmt er dann die Stufe 4. Und inzwischen ist relativ klar: Er wird wohl auch über Deutschland hinwegziehen. Das berichtet Wetter-Experte Dominik Jung in seinem aktuellen Video für „wetter.net“.

Zwar soll Kirk sich abschwächen und somit zum Ex-Hurrikan werden, aber Tornado- und Hochwasser-Gefahr bestehen trotzdem für Deutschland. Auch beim Wetter in NRW wird es dabei möglicherweise richtig zur Sache gehen.

Am Donnerstag (10. Oktober) soll es dann spätestens soweit sein: Der Ex-Hurrikan Kirk trifft auf Deutschland – und NRW liegt mitten im Zentrum. Jung erwartet selbst in tiefen Lagen Spitzenwindgeschwindigkeiten um die 117 Kilometer pro Stunde. Bei Windstärke 11 bis 12 sind Orkanböen möglich. Zudem soll Ex-Hurrikan Kirk auch sehr viel Regen mit sich bringen, zum Teil 90 Liter pro Quadratmeter. Die Gefahr für Hochwasser steigt also zusätzlich, vor allem westlich des Rheins.

Nach dem Wind wird’s noch kälter

Der Ex-Hurrikan Kirk zieht im Laufe des Donnerstags von Südwesten rauf nach Nordwesten und Norddeutschland. Also mitten durch NRW. Wenn dieser dann noch auf eine Kaltfront trifft, entstehen Gewitter, die für heftigste Windentwicklungen sorgen. Auch die „Bildung von Tornados“ kann Jung in diesem Fall nicht mehr ausschließen. Zudem versprechen die Temperaturen um die 13 Grad an diesem Tag auch nichts Gutes.

Zum Freitag flacht der Wind zwar wieder ab. Aber mit rund 8 Grad wird es jetzt noch kälter. Das Wetter in NRW bleibt auch in den folgenden Tagen sehr wechselhaft und kühl.