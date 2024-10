Wetter in NRW: Experte muss dringliche Warnung aussprechen – „Geht ruppig zur Sache“

Das Wetter in NRW hat den Herbst jetzt endgültig eingeläutet, es ist spürbar kühler geworden – und das ist längst nicht alles. Laut Wetter-Experte Kai Zorn kommt in der nächsten Zeit einiges auf uns zu.

Sommer-Freunde mussten in den vergangenen Tagen endgültig Abschied von der wärmsten Zeit des Jahres nehmen. Jetzt kommt der Herbst. Die Tage werden wieder kürzer, die Jacken dicker. Beim Wetter in NRW wird es in den nächsten Tagen ziemlich „ruppig“ zur Sache gehen, wie Zorn vorhersagt.

Wetter in NRW: Kein goldener Oktober

„Das, was wir jetzt haben, in der nächsten Zeit, diesen ständigen Wechsel, zwischen Tiefdruck, zwischen Hochphasen mit viel Wind – das ist kein klassisches goldenes Oktober -Wetter“, betont der Wetter-Experte in seiner Vorhersage.

„Wir haben es jetzt mit einer Süd- bis Südwestlage zu tun, wo immer wieder Tiefs so richtig die Warmluft anfachen – und da wird dieser Ex-Hurrikan Kirk reinziehen als außertropisches Tief, kommt in unser System und dann als ganz normales Sturmtief zu uns. Und der Kern des Sturmtiefs soll am Donnerstagmittag nach dem amerikanischen CFS-Modell über Nordfriesland liegen und nach dem europäischen ECMWF-Modell über der Ostsee und die sind beide sehr windig“, erklärt Zorn.

Wetter in NRW: Sturmtief Kirk kommt!

Und dabei dürfte uns ein ordentlicher Wind um die Ohren sausen. „Die höchsten Windgeschwindigkeiten würden am Donnerstagmittag erreicht werden nach dem europäischen ECMWF-Modell auch hier im Südwesten mit bis zu 120 km/h. Natürlich das Ganze auf den Bergen, aber da wird es sehr ruppig zur Sache gehen“, so der Experte weiterhin.

Am Donnerstag (10. Oktober) kommt Sturmtief Kirk dann herangezogen „Und es kommt volle Breitseite, volle Pulle die Warmluft aus dem Mittelmeerraum, aus Nordafrika und schuppst sie zu uns“, betont der Meteorologe. Der Kern des Tiefs wird dann im Westen zu finden sein – die Temperaturen gehen zurück. „Eine ziemlich turbulente Wetter-Woche“, kündigt Zorn an.