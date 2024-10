Wetter in NRW: Experte fällt Kinnlade runter! „Uns steht brisante Lage ins Haus“

Das Wetter in NRW hat den Herbst eingeläutet. Seit einigen Tagen ist es spürbar kälter geworden. Und jetzt kommt es noch dicker, wie Diplom-Meteorologe Dominik Jung warnt.

Der warme Sommer ist längst Geschichte und hat platz für den usseligen Herbst gemacht. Die Tage werden kürzer, die Jacken müssen wieder hervorgekramt werden. Beim Wetter in NRW steht uns demnächst nichts Gutes bevor!

Wetter in NRW: Da braut sich etwas zusammen!

„Da steht uns in den kommenden Tagen eine sehr brisante Wetter-Lage ins Haus. Auf dem Atlantik hat sich bereits das Ungemach zusammengebraut. Ein tropisches Sturmtief, ein tropischer Wirbelsturm. Und dieser tropische Wirbelsturm wird sich verstärken zu einem Hurrikan. Und das ganze Ding zieht dann weiter Richtung Europa“, prophezeit Jung in einem Video auf dem Youtube-Kanal von „wetter.net“. „Richtig gehört. Es macht die Biege, es zieht nicht Richtung Nordamerika, es macht den Dreher Richtung Europa.“

Hurrikan „Kirk“ macht sich auf den Weg nach Westeuropa und wird uns sehr wahrscheinlich auch in Deutschland treffen – Potenzial für schwere Sturm- und Okanböen! Am 10. Und 11. Oktober heißt es: Sturmattacke auf Europa, auf Deutschland!

Wetter in NRW: dramatischer Temperatureinsturz bislang nicht in Sicht

Immerhin: Nächste Woche könnte es noch einmal wärmer werden. Der Hurrikan bringt warme Luftmassen mit sich. „Deswegen steigen die Temperaturen nächste Woche bei uns nochmal deutlich an“, weiß der Wetter-Experte. „Da ist ganz schön was im Busch.“

Puh, was für Aussichten! Schon am Sonntag (6. Oktober) kommt uns „Kirk“ immer näher. Und er wird uns auch in Deutschland streifen – oder sogar voll zuschlagen!

Warmluft trifft auf Orkantief. Immerhin: Ein dramatischer Temperatureinsturz ist bislang nicht in Sicht. Aber was nicht ist, kann ja noch werden – und deswegen solltest du spätestens jetzt deinen Kleiderschrank winterfest machen.