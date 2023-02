Wetter in NRW: Experte mit deutlicher Prognose – „Dürfte endgültig gegessen sein“

Rein kalendarisch haben wir noch rund einen Monat Winter vor uns – aber von Schnee und Eis gab es in NRW zuletzt wenig bis gar nichts gesehen. Und jetzt, pünktlich zu Karneval, legt das Wetter sogar eine komplette Trendwende hin.

Diplom-Meteorologe Dominik Jung ist sich sicher: „Die große Kälte mit Dauerfrost und einer Schneedecke bis in tiefe Lagen – das dürfte wohl für diesen Winter 2022/2023 endgültig gegessen sein.“ Stattdessen stehe Deutschland fast schon vor einer Art Frühlingserwachen. Und zum Höhepunkt der Karnevals-Zeit – am Rosenmontag (20. Februar) zeigt sich das Wetter in NRW von seiner schönsten Seite.

Wetter in NRW „traumhaft mild“ am Rosenmontag

Während am Freitag und Samstag teilweise noch stramme Windböen und Regenwolken über NRW hinwegziehen, beruhigt sich die Wetterlage am Sonntag wieder ein wenig. Weniger Wind, die Temperaturen klettern auf 10 bis 11 Grad Celsius. Doch der Rosenmontag setzt noch einen obendrauf.

„Es wird ein traumhaft mildes Wetter werden“, prognostiziert Dominik Jung, spricht von Temperaturen um die 15 Grad, bei einem wechselhaften Sonne-Wolken-Mix. „Mehr Frühling geht zur Fastnachtszeit kaum noch, und schon gar nicht um den 20. Februar herum.“ Normalerweise erwarte man zu dieser Jahreszeit Temperaturen nahe des Gefrierpunktes.

Februar wird bis zu 3 Grad wärmer als sonst

Ein Phänomen, dass sich im gesamten Monat Februar beobachten lässt. Bisher weicht die Durchschnittstemperatur im Februar bereits um +1,7 Grad vom Mittelwert ab – nach der Wärmephase ab Rosenmontag rechnet Experte Jung jedoch mit einer Abweichung von 2,5 bis 3 Grad vom Klimamittel.

Mehr News:

Bis zum Monatswechsel pendeln sich die Temperaturen rund um die 10-Grad-Marke ein – und das bei wenig Niederschlägen. Der Frühling scheint in Deutschland also nicht mehr nur anzuklopfen – sondern startet bereits kräftig durch.