Wetter in NRW: Experte mit Düster-Prognose – „Sieht nicht gut aus“

Nach den heftigen Unwettern am Freitag (17. Mai), das vor allem das Saarland mit voller Wucht traf, hat sich das Wetter am Samstag überwiegend beruhigt. Doch am Sonntag nimmt das Wetter wieder mächtig Fahrt auf – auch in NRW.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte in den Mittagsstunden in NRW vor zum Teil heftigen Gewittern mit Starkregen und Hagel. Dominik Jung schaut auch mit Sorge auf die Flutgebiete im Südwesten der Republik: „Das sieht nicht gut aus“, ließ der Wetter-Experte verlauten.

Wetter in NRW: HIER kracht es gewaltig

Schon in den vergangenen Tagen hatten die DWD-Meteorologen vor unwetterartigen Regenfällen über Pfingsten in NRW gewarnt. Mittlerweile haben die Wetter-Experten das Unwettergeschehen eingrenzen können. Nachdem es am Freitag vor allem die Eifel getroffen hatte, erwartet der DWD die schlimmsten Unwetter am Sonntag im Westen von NRW.

So gibt es eine amtliche Unwetter-Warnung der Stufe 3 von 4 rund um Lippstadt und im nordwestlichen Sauerland zwischen Brilon und Paderborn. Hier erwarten die Meteorologen eng begrenzt heftige Gewitter mit Starkregen von bis zu 30 Litern pro Quadratmeter innerhalb kurzer Zeit. Die Warnung galt zunächst bis 13.30 Uhr. Wetter-Experte Dominik Jung kann dabei lokale Überschwemmungen nicht ausschließen: „Das kann brisant werden“, so der Wetter-Experte. Auch im übrigen Sauerland und Ostwestfalen warnte der DWD vor starken Gewittern.

Nächste Gewitter im Anmarsch

Zum Abend hin soll sich die Wetterlage in NRW wieder beruhigen. Doch nach Einschätzung der Meteorologen sind auch am Pfingstmontag weitere Gewitter nicht auszuschließen. Es soll aber insgesamt deutlich freundlicher sein als nach Pfingsten. So müssen wir uns am Dienstag auf länger andauernde Regenfälle und neue Gewitter einstellen. Auch am Mittwoch soll noch einiges herunterkommen. Immerhin liegen die Temperaturen in NRW dabei über der 20-Grad-Marke.

Ein Blick aufs Saarland. Hier bleibt die Lage angesichts von angesagten 40 bis 60 Litern Regen am Dienstag heikel. „Das würde ausreichen für eine neue Flutwelle. Denn das Erdreich ist proppenvoll. Die Flüsse sind immer noch gefüllt. Und dieser Dauerregen obendrauf, das wäre wirklich sehr, sehr gefährlich“, prognostiziert Dominik Jung („wetter.net„).