Wetter in NRW: Bitter für Jecken! Sie müssen zittern

Na, das kann ja heiter werden! Oder eben auch nicht, denn nach heiterem Wetter sieht es zum Faschingsbeginn erst mal nicht aus.Tief „Rainer“ zieht zum Altweiber-Donnerstag (27. Februar) über NRW hinweg und sorgt für einen kurzen Wintereinbruch. Es wird kalt und usselig mit Regen und möglicherweise sogar der ein oder anderen Schneeflocke.

Was den Karnevalisten und Jecken in NRW über Fasching droht, erklärt Wetter-Moderatorin Kathy Schrey von „wetter.net“.

Wetter in NRW: Trüber Karnevalstart

Das wird leider kein schöner Start in die Karnevalhochsaison. Denn über Deutschland sorgt Tief Rainer für einen Kaltlufttrog. In fünf Kilometern Höhe herrschen bitterkalte -35 Grad. Und das sorgt auch für frische Temperaturen am Boden. Dazu kommen sehr wechselhafte Wetterbedingungen.

Vor allem an Altweiber müssen Jecken mit allem rechnen: Regen, Schnee, Graupelschauer und sogar vereinzelte Wintergewitter sind möglich. Um 11.11 Uhr könnte es draußen also sehr ungemütlich werden. Zudem geht die Schneefallgrenze auf 400 Meter runter, überfrierende Nässe oder Schneematsch sorgen vor allem morgens für glatte Straßen.

Wetter in NRW: Gute Aussichten für Rosenmontag

Die Ensemble-Prognose für Köln zeigt das gleiche: nasskaltes Wetter an Altweiber. Doch macht die Prognose auch Hoffnung auf Rosenmontag. Schon zum Wochenende hin soll es wieder trockener werden und auch die Temperaturen berappeln sich zum Wochenstart womöglich etwas, obwohl es kühler bleiben könnte als zuletzt gedacht (>>hier mehr dazu).

Das sind die Temperaturen der kommenden Tage:

Donnerstag: 6-9 Grad (4 Grad im Bergland, 1 Grad am Kahlen Asten), nachts 1-4 Grad (im Bergland -2 bis 1 Grad)

Freitag: 4-8 Grad (O Grad im höheren Bergland), nachts -1 bis 1 Grad (-3 Grad)

Samstag: 6-9 Grad, nachts -3 bis 1 Grad (-4 Grad)

Quelle: Deutscher Wetterdienst (DWD)

Übers Karnevalswochenende drückt Hoch „Heltraut“ das Tief zur Seite und sorgt für mehr Sonnenstunden. Der Rosenmontag könnte somit wieder freundlich und sonnig werden. Moderatorin Kathy Schrey von „wetter.net“ spricht von „perfektem Wetter“ für die Umzüge. Und danach könnte das Thermometer auch wieder in den zweistelligen Bereich klettern.