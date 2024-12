Wetter in NRW: Ruhe vor dem Sturm – „Arktische Kälte“ droht

Aktuell herrscht eine Lau-Wetter-Lage. Es ist feucht, trüb und hat um die fünf Grad. Aber das könnte sich schon sehr bald ändern. Noch mildere Luft könnte am dritten Adventswochenende Einzug in NRW halten.

Wie es danach weitergeht, steht natürlich noch nicht fest. Aber Wetter-Expertin Kathy Schrey von „wetter.net“ gibt einen Ausblick für NRW, der sich gewaschen hat.

Wetter in NRW: „Arktische Kälte“ kommt

Bei trockenen fünf Grad geht es in NRW in die dritte Adventswoche. Bis zum Wochenende soll es auch so bleiben, doch ab Samstag (14. Dezember) kommen wieder Regenwolken auf und im höheren Bergland könnte es dann sogar schneien. So weit zu den kommenden Tagen.

+++ Zeltfestival Ruhr in Bochum: Nach Samu Haber und Rea Garvey – neue Mega-Stars verkündet +++

Doch wie geht es danach weiter? Laut Meteorologin Kathy Schrey von „wetter.net“ soll nach einigen milderen Tagen „arktische Kälte“ ins Land ziehen. Bis Heiligabend befänden wir uns nach aktuellen Prognosen zwischen einem Tief und einem Hoch, das kalte Luftmassen aus der Arktis nach Deutschland bringt.

Wetter in NRW: „Kältehammer“ zu Weihnachten

Kalt wäre es dann zu Weihnachten, doch wie sieht es mit dem Niederschlag aus, das ist die Frage. Denn ohne Niederschlag kein Schnee und ohne Schnee keine weiße Weihnacht. Laut dem aktuellen 12-er-Lauf des ECMWF – dem europäischen Wetter-Modell – dürfte zum 25. Dezember feuchte Luft über Deutschland liegen. In Verbindung mit der Kälte aus der Arktis könnte das ordentlich Schnee reinbringen. Auch das GFS – das amerikanische Wetter-Modell – zeigt dasselbe Bild.

Zur Weihnachtszeit könnte somit ein regelrechter „Kältehammer“ das Land treffen. „Obwohl Weihnachten noch einige Wochen entfernt ist und sich Wetterprognosen über einen längeren Zeitraum hinweg oft ändern, ist die aktuelle Übereinstimmung der Modelle ein interessanter Hinweis“, deutet die Expertin die Lage.

Mehr News:

„Sollte sich diese Tendenz bestätigen, könnten wir in diesem Jahr weiße Weihnachten erleben – ein seltenes, aber stimmungsvolles Highlight der Weihnachtszeit.“ Weiße Weihnachten sind also „noch nicht ganz ausgeschlossen“.