Wetter in NRW: Kälte-Loch lässt uns verzweifeln – Expertin sorgt jetzt für Klarheit!

Sommer oder doch eher Herbst? Diese Frage können sich nicht nur Menschen in NRW dieser Tage stellen. Denn trotz fortschreitender Sommerzeit haben sich die Sonne und angenehm warme Temperaturen bislang nur wenig blicken lassen. Wird das Wetter im Westen bald die Wende bringen?

Nach der Vorwoche, die mit Sonne satt glänzte, hängt das Wetter in NRW derzeit laut einer Expertin schon wieder im nächsten Kälte-Loch fest. Doch jetzt gibt es einen kleinen „Hoffnungsschimmer“.

Wetter in NRW: Sommer vorm Comeback?

Der Mittwoch (3. Juli) zeigt sich statt sommerlich derzeit von seiner herbstlichen Seite. Regen en masse und ungewohnt kalte Temperaturen zum Juli-Auftakt mit gerade mal durchschnittlich 11 Grad – das ist die zermürbende Realität. Absolut „kein T-Shirt-Wetter“, wird auch Kathy Schrey vom Kanal „wetter.net“ deutlich.

Auch am Donnerstag (4. Juli) soll es ungemütlich weiter gehen. Mit weiterhin unter 20 Grad kommt das Wetter in NRW aber immerhin etwas mehr an den Sommer heran. Im Westen können wir uns aber schon mal auf den Freitag (5. Juli) freuen. Als freundlichster Tag der Woche lässt sich die Sonne laut Schrey hier immerhin deutlich mehr blicken, gepaart mit einem „lebhaften Wind“ bleibt’s aber weiterhin recht frisch.

Kracher zum Wochenende!

Doch schon am Samstag (6. Juli) soll uns dann der nächste Knall drohen. Dann fängt’s im Westen wieder ordentlich an „zu krachen“. Die Gewitter lassen uns wieder Trübsal blasen – da sorgt aller Voraussicht nach auch nicht der Sonntag (7. Juli) für Abhilfe. Denn dann fallen die Temperaturen zu allem Übel schon wieder in Richtung Herbst.

In der nächsten Woche könnte das Wetter in NRW allerdings aus dem Kälte-Loch herausfinden, orakelt Kathy Schrey. Laut GFS-Modell steht uns hochdruckgeprägtes Wetter an. Heißt: Das würde ein Comeback des Sommers bedeuten.