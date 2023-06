Wetter in NRW: Meteorologe mit heftiger Vorhersage – wann gab es das zuletzt?

Der Sommer in Deutschland gibt Vollgas. Seit inzwischen einigen Wochen zeigt sich das Wetter in NRW von seiner schönsten Seite. Keine Wolken, kein Regen, sondern Sonne ohne Ende. Für die Menschen ein Fest, für Tiere und Pflanzen eher weniger.

Wer sich mal wieder über einen ordentlichen Guss freuen würde, muss wohl geduldig sein. Die heftige Prognose für das Wetter in NRW in den nächsten Wochen: Es wird noch sonniger, noch trockener – und kein einziger Tropfen ist in Sicht.

Wetter in NRW: Sommer extrem! Hitze kommt, Regen nicht

Im klassischen deutschen Sommer werden die warmen Sonnentage regelmäßig von Schauern oder Gewittern unterbrochen. Ein kühler Schauer tut bei immer weiter steigenden Temperaturen auch mal gut. Doch für den Sommer 2023 ist der nicht in Sicht. Im Westen wie im Rest von Deutschland kündigen sich auch für die nächsten Wochen staubige Tage an – und es wird immer heißer.

+++ Wetter in NRW: Im Süden „geht die Post ab“ – kommt’s jetzt auch im Westen dicke? +++

Schon Mitte nächster Woche, so prognostiziert Meteorologe Michael Hoffmann vom Portal „Wetterprognose-Wettervorhersage.de“, bahnen sich die ersten Hochsommer-Tage an. Das Thermometer steigt in einigen Regionen über die 30-Grad-Marke. Schafskälte? Nicht in Sicht! Regen? Noch weniger! Und das für weitere Wochen!

„Regen spielt vorerst keine Rolle mehr“

Allen Prognosen zur Folge wird es in nächster Zeit eine Wetterlage geben, „bei der Regen vorerst keine Rolle mehr spielen wird“, erklärt Hoffmann. Sogar ein sogenanntes „Omega Hoch“ bahnt sich an. Das Phänomen, bei dem ein Hoch- von zwei Tiefdruckgebieten festgehalten wird, sorgt für absolut stabiles Sommer-Wetter. Wann hat es das zuletzt gegeben?

Mehr aktuelle Nachrichten:

Erst Mitte Juni deuten sich beim Wetter in NRW erste Änderungen an. Dann könnte sich zu den Sommer-Temperaturen auch erste Regentropfen gesellen. Bei Bauer, Blume und Vierbeiner dürfte das für Erleichterung sorgen.