Wetter in NRW: Hitzewelle schlägt zu – der Wetterdienst warnt vor dieser Gefahr

Puh, das Wetter in NRW verlangt einem zurzeit alles ab...

Seit Tagen herrscht in NRW Frühsommer. Und wenn es nach den Temperaturen geht, glaubt man, die Menschen in NRW könnten schon den Hochsommer genießen. Denn das Wetter in NRW übertrumpft sich selbst immer wieder mit neuen Höchsttemperaturen.

Das Wetter in NRW wird gerade von einer Hitzewelle beherrscht. Doch der DWD warnt bereits vor einer anderen Gefahr. (Symbolbild) Foto: imago images/Michael Weber

Die Hitzewelle schlägt mit voller Wucht zu – jetzt sieht sich der Deutsche Wetterdienst (DWD) gezwungen, zu warnen!

Wetter in NRW: Hitzewelle schlägt hart zu – jetzt warnt der Wetterdienst vor dieser Gefahr

Schon am Donnerstag ist es sehr heiß gewesen, es wird zunehmend schwül und einzelne Hitzegewitter können nicht mehr ausgeschlossen werden. So bleibt es auch am Freitag, wenngleich es zumindest eine leichte Abkühlung gibt, da die Höchsttemperatur bei „nur“ noch 32 Grad liegen soll – am Donnerstag hatte sie noch örtlich bei satten 35 Grad gelegen!

Das Wetter in NRW ist traumhaft – und sehr heiß. (Symbolfoto) Foto: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

Der Freitag kann dann auch Starkregen mit sich bringen, der es nochmal schwül macht. Vor allem die Nacht auf Samstag könnte aber erste Abkühlung bringen, denn dann soll es „nur“ noch 20 Grad werden – das ist gerade mal der Beginn der „Tropennacht“-Definition.

Wetter in NRW: Wetterdienst warnt vor Waldbrand-Gefahr

Der Samstag wird dann nochmal eine Spur kühler, es bleibt teils bewölkt, teils sonnig. Die Temperaturen sollen zwischen 25 und maximal 30 Grad pendeln, nachts wird dann erstmal keine Tropennacht mehr erwartet.

Doch auch, wenn es in den nächsten Tagen gaaanz langsam wieder kühler wird, bleibt laut Deutschem Wetterdienst eine reelle Gefahr bestehen: In Teilen von NRW besteht Waldbrandgefahr! Auch, wenn sie in den nächsten Tagen quasi mit der Temperatur zurückgeht, bleibt die Gefahr bestehen.

Ein weiterer Grund also, schon bald auf Regen-Wetter in NRW zu hoffen... (mg)

