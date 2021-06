Queen Elisabeth II. ist seit 1952 Königin von Großbritannien. Doch wer kommt nach ihr in der Thronfolge?

Prinz Harry wird bald häufiger in Deutschland zu Gast sein – das steckt dahinter

Prinz Harry zu Gast in Deutschland!

Eigentlich lebt Prinz Harry mit seiner Frau Meghan Markle und den beiden Kindern Archie und Lilibet in den USA. Doch der 36-Jährige wird schon bald häufiger in Deutschland zu Gast sein!

Prinz Harry wird schon bald in Deutschland zu Gast sein. Foto: IMAGO / i Images

Prinz Harry: DAS treibt ihn nach Deutschland

Was treibt Prinz Harry nach Deutschland und wo genau wird er zu sehen sein? Der Wahl-Amerikaner ist Schirmherr der Invictus Games. Und diese werden 2023 in der Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen ausgerichtet, in Düsseldorf.

Das ist Prinz Harry:

Henry Charles Albert David wurde am 15. September 1984 in London geboren

Er ist der zweite Sohn von Prinz Charles und Prinzessin Diana und hat einen älteren Bruder, Prinz William

Am 19. Mai 2018 heiratete er die Ex-Schauspielerin Meghan Markle

Ein Jahr später wurde der gemeinsame Sohn Archie Harrison Mountbatten-Windsor geboren

Am 31. März 2020 traten Prinz Harry und Herzogin Meghan von ihren Pflichten als Royals zurück

Am 4. Juni 2021 kam ihre Tochter Lilibet „Lili“ Diana Mountbatten-Windsor zur Welt

Auf dem Instagram-Kanal der Invictus Games 2023 kündigt Prinz Harry gemeinsam mit Annegret Kramp-Karrenbauer, Verteidigungsministerin, in einem Video das genaue Datum der Veranstaltung an: Das Event findet vom 9. bis zum 16. September 2023 statt.

Prinz Harry verkündet Datum auf Instagram

Als Gastgeber der Veranstaltung mit dem Motto „A Home For Respect“ treten die Bundeswehr und die Stadt Düsseldorf auf. Dabei kommen bei dem internationalen Sportevent „rund 500 Athletinnen und Athleten sowie rund 1.000 Angehörige und Freunde mit Publikum aus Deutschland und der ganzen Welt zusammen“.

Die Invictus Games, die erstmals 2014 in London stattgefunden haben, richten sich an Menschen, die aufgrund ihrer Arbeit „an Körper oder Seele verletzt wurden“. Der Sport soll ihnen helfen, neue Lebensperspektiven zu finden. 2022 finden die nächsten Spiele in Den Haag statt.

Prinz Harry: Invictus Games verschieben sich wegen Corona

Die Corona-Pandemie hatte die Termine kräftig durcheinandergewirbelt. Die Invictus Games in Den Haag sollten eigentlich 2020 stattfinden, wurden wegen der pandemischen Lage aber zweimal auf das kommende Jahr verschoben. Düsseldorf war eigentlich für 2022 vorgesehen, wich dann aber auf 2023 aus. (cf mit SID)