Kate Middleton: Geheime Nachricht von Prinz Harry – DAS sollte sie Prinz William mitteilen

Das Verhältnis zwischen Prinz Harry und Prinz William wirkt noch immer angespannt. Ausgerechnet Kate Middleton soll die beiden Brüder nun endlich wieder zusammenführen.

Prinz Harry soll in Kontakt mit Kate Middleton sein. Zwischen ihm und Prinz William scheint aber weiterhin Funkstille zu herrschen. Foto: picture alliance / Joel Goodman/London News Pictures via ZUMA/dpa, IMAGO / Cover-Images

Jedenfalls wenn es nach Prinz Harry geht. Denn: Kurz nach der Geburt von Baby Lilibet bekam Kate Middleton eine private Nachricht von ihm.

Kate Middleton: Nach SMS von Prinz Harry – sie sollte Prinz William von Lilis Geburt berichten

Am 4. Juni wurden Prinz Harry und Meghan Markle zum zweiten Mal Eltern. Erst zwei Tage später verkündete das Ehepaar die Geburt von Töchterchen Lilibet bei Instagram. Prinz William und Kate Middleton erfuhren natürlich schon vorher von dem Royals-Nachwuchs.

----------------------------------------

Das ist Kate Middleton:

Catherine Elizabeth Middleton wurde am 9. Januar 1982 in Reading geboren

Durch ihre Heirat mit Prinz William wurde sie zur Herzogin von Cambridge bekannt

Kate Middleton wuchs in bürgerlichen Verhältnissen auf: Ihre Eltern sind Flugbegleiter und betreiben einen Versandhandel für Partyzubehör

Prinz William lernte sie während ihres Studiums im Herbst 2001 kennen

Kate und William heirateten am 29. April 2011

Die beiden Royals haben drei gemeinsame Kinder: Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis

----------------------------------------

Naja, zumindest Schwägerin Kate – nur ihr soll Prinz Harry nach der Geburt eine SMS geschickt haben. Während die Herzogin von Cambridge darüber informiert wurde, dass sie erneut Tante geworden war, ahnte Prinz William rein gar nichts von dem Familienzuwachs.

Kate Middleton: Darum ist sie Harry so wichtig – „Brücke zwischen ihm und seinem Bruder“

Die frohe Botschaft durfte ihm also Kate Middleton selbst überbringen. „The Mail on Sunday“ zufolge soll eine Quelle aus dem Palast ausgeplaudert haben, dass Harry die Textnachricht deshalb an Kate schickte, um „ihre Rolle als Brücke zwischen ihm und seinem Bruder zu festigen.“

Ausgerechnet Kate Middleton soll die Streithähne Harry und William wieder versöhnen. Foto: IMAGO / i Images

Aha... Ein direktes Gespräch mit dem zerstrittenen Bruder wäre ja auch zu einfach gewesen, um die Wogen zu glätten.

----------------------------------------

----------------------------------------

Wie viel Glauben man den angeblichen Palast-Insidern schenken darf, ist allerdings fraglich. Denn die sind derzeit alles andere als gut auf Prinz Harry zu sprechen. Was genau vorgefallen ist, erfährst du hier.