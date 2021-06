Kate Middleton muss lachen: Als sie Queen Elizabeth DABEI beobachtet

Hast du schon mal versucht eine Torte mit einem Schwert anzuschneiden? Nein? Queen Elizabeth II. vermutlich auch nicht. Das zumindest lassen die Bilder erahnen, die nicht nur Kate Middleton, sondern ganz Großbritannien ein Grinsen auf das Gesicht zaubern.

Was war passiert? Zusammen mit Kate Middleton und Camilla war Queen Elizabeth II. zum 'Eden Project' in Cornwall gereist. Dort sollte die Königin eine Torte anschneiden.

Kate Middleton muss lachen, als Queen Elizabeth II. DAS versucht

Da dies aber anscheinend mit einem normalen Messer zu unspektakulär wirkte, drückte man der 95-jährigen Monarchin ein Schwert in die Hand. Und die Königin war sichtlich angetan von der Waffe. So tat sie sich zwar schwer, wollte das Schwert aber auch nicht gegen ein konventionelles Messer tauschen.

So bat ihr ein Adjutant ein Messer an. Elizabeth lehnte dies aber entschieden ab. „Ich weiß, dass es eines gibt, das hier ist aber ungewöhnlicher“, habe die Queen entgegnet, so der „Mirror“.

Kate Middleton: Gemeinsamer Termin mit der Queen und Camilla

Queen Elizabeth II. versucht mit einem Messer einen Kuchen anzuschneiden. Foto: IMAGO / i Images

Kate Middleton und Camilla jedenfalls fanden die Verrenkungen von Queen Elizabeth II. zum schießen und lachten bei dem Anblick herzhaft. Und Queen Elizabeth II.? Die freute sich, dass ihr Schneideversuch gut gegangen ist. Für das zweite Stück Kuchen wählte sie dann aber doch ein herkömmliches Messer.

