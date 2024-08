Wetter in NRW: War die Hitze-Welle und das heftige Gewitter erst der Anfang? Experte schlägt Alarm

Der ganze Sommer 2024 ist für viele Deutsche einfach nur eine Farce. Im Frühjahr ist es zunächst ungewöhnlich warm, sodass sich jeder bereits auf einen Hot-Summer und schönes Wetter in NRW freut. Die Realität einige Wochen später sieht jedoch plötzlich ganz anders und einfach düster aus.

Auf jeden sonnigen Tag folgt mindestens ein Regentag. Besonders extrem war es Mitte August. Montag (12. August) und Dienstag (13. August) erst Höchsttemperaturen von über 35 Grad und dann geht die Welt in einigen Teil von NRW wieder fast unter mit heftigem Gewitter und Starkregen. Und laut dem Wetter-Experten Dominik Jung sieht die Prognose für die Zukunft nicht besser aus.

Wetter in NRW „steuert auf düstere Zukunft zu“

Mit Blick auf die nächsten Tage sei die große Hitze erstmal vorbei. Stattdessen sei immer wieder mit Regen zu rechnen. Wo und wie viel genau? Da herrsche selbst bei den Wettermodellen derzeit Verwirrung. Ein Spiegelbild für das, was uns wohl in der Zukunft noch bevorstehen könnte. Denn wenn man dem Diplom-Meteorologen zuhört, dann sollten wir uns an diesen heftigen Wechsel der extremen Wetter-Lagen wohl schon mal gewöhnen.

„Deutschland steuert auf eine düstere Zukunft zu! Immer häufiger und heftiger sollen Unwetter über das Land ziehen. Wir sprechen hier nicht nur von vermehrten Gewittern, sondern auch von sintflutartigen Regenfällen, Tornados und extremen Hitzewellen – das könnte unser Alltag werden,“ warnt Wetterexperte Dominik Jung. „Die Auswirkungen des Klimawandels sind nicht mehr nur ferne Zukunftsprognosen, sie sind bereits Realität, und es wird immer extremer.“

Wetter-Experte mit dringendem Appell

Der typische Sommer, wie man ihn noch vor einigen Jahren in Deutschland kannte, könnte bald der Vergangenheit angehören. „Heiße Sommer mit über 40 Grad, die früher als Ausnahme galten, könnten schon bald zur Regel werden“, so seine Prognose. Grund dafür sei vor allem der Klimawandel, deshalb appelliert der Wetter-Experte eindringlich an Politik, aber auch jeden Einzelnen.

„Deutschland muss sich wappnen. Der Ausbau von Hochwasserschutz, Anpassungen in der Landwirtschaft und eine verbesserte Katastrophenvorsorge werden immer dringender. Doch das allein reicht nicht – auch jeder Einzelne ist gefragt. Weniger CO2, mehr Klimaschutz! Wir müssen jetzt handeln, um das Schlimmste abzuwenden“, so seine Forderung.