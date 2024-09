Wetter in NRW: Experte wird bei Blick auf Karte deutlich – „Fast ganz Deutschland rot eingefärbt“

Aktuell erfreuen sich NRW und große Teile Deutschlands am Altweibersommer. Statt nasskalter Herbst-Tristesse zeigt sich das Wetter noch einmal von seiner sonnigen Seite und lässt die Temperaturen bei strahlend blauem Himmel auf bis zu 25 Grad steigen.

>>> Mehr Themen rund um das Wetter in NRW findest du hier <<<

Doch wie lange hält das schöne Wetter in NRW noch an? Und was folgt danach? Beim Blick auf die ersten Oktober-Prognosen sehen Interessierte auf den Wetterkarten vor allem eines: Rot!

Wetter in NRW: Wie wird der Oktober?

„Der Oktober könnte eben auch ziemlich warm ausfallen“, erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net“ beim Blick auf die CFS-Prognose für den zehnten Monat. „Mittlerweile sehen wir eigentlich fast ganz Deutschland rot eingefärbt und das heißt: In ganz Deutschland ein bis zwei Grad wärmer als das neue Klimamittel der Jahre 1991 bis 2020.“

Weitere Nachrichten, die dich interessieren könnten:

Und das ist bemerkenswert, denn das CFS-Modell schraubt seine Oktoberprognose immer weiter hinauf. Zunächst sagte es lediglich für Ostdeutschland eine derartige Erwärmung voraus, während der Westen nur geringfügig vom Klimamittel abweichen sollte – doch jetzt wurden die Daten nachjustiert. Und plötzlich erwartet auch uns in NRW ein wärmer Oktober als gedacht.

Herbst wird wärmer, aber nicht nasser

Anders sieht es bei den Niederschläge im Oktober aus: Hier kann sich der Westen der Republik darauf einstellen, dass es in erwartbaren Mengen nieseln und regnen wird – es werde „weder zu nass, noch zu trocken“, meint Experte Jung.

Inhalt von YouTube anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Bis Anfang Oktober seien in NRW sowieso kaum nennenswerte Regenfälle zu erwarten. Das verbleibende Altweibersommer-Wetter zum September-Ende hin sollte man also noch problemlos genießen können.