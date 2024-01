Wetter in NRW: Entwarnung nach Blitzeis-Alarm? Von wegen!

Das Wetter hat NRW diese Tag fest im Griff. Auf das Hochwasser folgte in der zweiten Januar-Woche die Eiseskälte. Zum Ende der Woche stiegen die Temperaturen dann wieder – mit üblen Folgen.

Gefrierender Regen sorgte ab Donnerstagabend für Blitzeis in großen Teilen von NRW. Besonders im südlichen und westlichen Teil des Landes herrschten dadurch extrem gefährliche Straßenverhältnisse. Das führte im gesamten Land zu zahlreichen Unglücken (alles dazu im Detail hier im Glatteis-Newsblog >>>). Am Freitagvormittag (12. Januar) kletterten die Werte dann vielerorts endlich über den Gefrierpunkt. Doch das ist kein Grund zur Entwarnung, wie ein Blick auf die Wettervorhersage zeigt.

Wetter in NRW: Neue Glatteis-Gefahr!

Gesperrte Straßen und Autobahnen, unzählige Unfälle und vorübergehend geschlossene Einrichtungen wie Zoos und Tierparks. Das Wetter hat von Donnerstag auf Freitag für großes Chaos in NRW gesorgt. In großen Teilen von NRW entspannte sich die Lage am Freitagvormittag nach und nach. Anders im Bergland. Hier bleiben die Temperaturen auch tagsüber unterhalb des Gefrierpunktes. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) bestand dort weiter die Gefahr von Blitzeis durch gefrierenden Sprühregen.

Auch interessant: Hunde-Drama in NRW: Auto bricht in vereisten Möhnesee ein! Vierbeiner gefangen

Zum Abend hin droht die Lage dann auch im Flachland wieder extrem gefährlich zu werden. Dann nämlich fallen die Werte auch hier wieder unter den Gefrierpunkt. Weil weiterhin Sprühregen zu erwarten ist, kann es erneut zu Glatteis kommen!

Wettervorhersage in NRW: Das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Samstag: 1 bis 4 Grad, nachts 3 bis 0 Grad

Sonntag: 2 bis 5 Grad, nachts 1 bis -1 Grad

Montag: 1 bis 4 Grad, nachts -1 bis -3 Grad

Wetter-Aussichten in NRW

Auch am Wochenende bleibt es brisant. Zwar steigen die Werte tagsüber auf bis zu 5 Grad. Doch zur Nacht hin müssen wir immer wieder mit Glätte rechnen. Besonders tückisch bleiben die Straßenverhältnisse dabei im Bergland.

Mehr Themen:

Dabei sollen in den nächsten Tagen auch immer mal wieder Schneeflocken herunterkommen. Am Montag könnte es dann im Bergland bei Schneeschauern sogar richtig weiß werden. Eine Prognose deutet sogar noch auf mehr hin >>>