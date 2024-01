Glatteis-Wahnsinn in NRW: Unfälle auf Autobahnen ++ Straßen gesperrt ++ HIER musst du besonders aufpassen

Gefährliche Wetter-Warnung am Freitag (12. Januar) in NRW. Der Deutsche Wetterdienst warnt im gesamten Land vor Glätte. Explosive Mischung vor allem im Süden bis in den Westen des Landes. Gefrierender Regen sorgt von Ostwestfalen über das Ruhrgebiet bis in die Eifel und Sauerland für Glatteis.

Die Straßen des Landes sind daher in großen Teilen von NRW spiegelglatt. Autofahrer werden dringend gebeten, besonders vorsichtig zu fahren. Die ersten Glatteis-Zwischenfälle hat es bereits am Donnerstagabend gegeben. Wir halten dich hier über die aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.

Glatteis-Gefahr in NRW

Freitag, 12. Januar

6.50: Dutzende Glatteis-Unfälle in NRW – Retter kommen kaum durch

Nach Angaben der Feuerwehr Moers ereigneten sich am Donnerstagabend zahlreiche Unfälle auf den Autobahnen A40 und A57 im Stadtgebiet. Die Bilanz: sieben Unfälle auf den Autobahnen mit 13 Verletzten. „Die eigentlichen Einsatzstellen wurden oftmals nicht erreicht, da sich auf dem Weg weitere Unfälle ereignet hatten“, teilte die Feuerwehr mit. Auch die Polizei Hamm meldete ein Dutzend Unfälle – zum Glück ohne Verletzte.

6.45 Uhr: Brücke in NRW gesperrt

Glatteis-Alarm auch im Kreis Wesel. Hier musste die Polizei die Niederrheinbrücke l sei wegen eines Streudienst-Einsatzes am Donnerstagabend komplett sperren.

6.33 Uhr: A2 in NRW zeitweise gesperrt

Wegen gefrierenden Regens musste die Polizei am Donnerstagabend die A2 Richtung Hannover an der Abfahrt Herford/Bad Salzuflen sperren. Gegen 22 Uhr wurde sie wieder freigegeben .„Trotzdem langsam und vorsichtig fahren!“, appellierte die Polizei.

6.23 Uhr: Busse in Dortmund gestrandet

Schon am Donnerstagabend ging es in einigen Teilen von Dortmund wegen Glatteis nicht mehr voran. Wie hier gegen 22.30 Uhr kam ein Bus der DSW21 an einer Steigung in der Straße „Am Nocken“ nicht mehr weiter. Für die Fahrgäste blieb nichts anderes übrig, als den gestrandeten Bus zu verlassen und zu Fuß weiter zu rutschen. Im gesamten Stadtgebiet strandeten Busse auf den spiegelglatten Straßen und mussten auf den Streudienst warten. In vielen Teilen der Stadt war der Boden so rutschig, dass selbst zu Fuß kein Vorankommen war.